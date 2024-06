Decreto Salva Casa: osservazioni e proposte di CNA e Confartigianato

Se l'approvazione del Decreto “Salva Casa” rappresenta un passo nella direzione giusta, essa allo stesso tempo evidenzia la necessità di una riforma organica del sistema edilizio e urbanistico in Italia, con la creazione di un Codice Unico dell'Edilizia che unifichi le norme esistenti, stabilendo criteri chiari e uniformi, offrendo una soluzione sostenibile e a lungo termine.

Decreto Salva Casa: le indicazioni di CNA e Confartigianato

A dichiararlo in audizione in Commissione Ambiente e Territorio alla Camera, nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del D.L. n. 69/2024, sono stati Confartigianato e CNA, sottolineando come il decreto “Salva Casa” non sia un condono edilizio, ma piuttosto si configuri come un'azione volta a semplificare e chiarire le procedure amministrative relative alla legittimazione degli immobili.

Ed è proprio il concetto di semplificazione che ha caratterizzato il contenuto dell’Audizione, evidenziando i benefici del Decreto quali:

l’alleggerimento del carico di lavoro degli uffici comunali;

l’accelerazione dei processi di regolarizzazione;

la facilitazione delle transazioni immobiliari;

lo stimolo al processo di riqualificazione degli immobili.

Tuttavia, pur riconoscendo il valore delle misure introdotte, CNA e Confartigianato invitano a monitorare attentamente la loro attuazione per garantire che producano gli effetti desiderati nel rilancio del mercato immobiliare e nella valorizzazione del patrimonio edilizio nazionale.

Non solo: secondo le Associazioni, il provvedimento, da solo, non sarà sufficiente a rilanciare pienamente il settore delle costruzioni, in quanto è necessario affiancarvi un sistema di riordino degli incentivi a supporto degli interventi di ristrutturazione, per stimolare nuove iniziative edilizie e attrarre investimenti nel settore.

In conclusione, pur apprezzando le intenzioni del decreto-legge e riconoscendone i potenziali benefici, solo attraverso un approccio integrato, che includa riforme complementari e un sistema di incentivi adeguato, sarà possibile ottenere un impatto positivo e duraturo nel settore delle costruzioni.

Le osservazioni sulle norme

L’intervento si è quindi soffermato sulle diverse novità introdotte dal DL Salva Casa: