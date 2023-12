Decreto Superbonus: 2 problemi irrisolti del comparto

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus) è ormai chiaro il futuro dei bonus edilizi. Dall’1 gennaio 2024 l’aliquota del superbonus diminuirà per i principali soggetti beneficiari al 70%, per poi attestarsi al 65% nell’ultimo anno (2025); il bonus barriere architettoniche è stato depotenziato e limitato per gli ultimi due anni di utilizzo (2024-25); ai bonus “minori” resta l’ultimo anno di utilizzo senza che la Legge di Bilancio 2023 abbia previsto altre proroghe (poi resterà il bonus casa 36% con limite di spesa di 48.000 euro).

La ratio del Decreto Superbonus

Il Decreto Legge n. 212/2023 nasce dopo mesi di colloqui, confronti e richieste del comparto delle costruzioni che avrebbero voluto solo completare i cantieri avviati e rimasti sospesi a causa del blocco della cessione del credito.

Nulla di tutto questo è stato realizzato e, a parte una inutile panacea che farà più bene ai cessionari che ad altri, restano parecchi problemi da risolvere e che certamente saranno la causa di contenzioni tra privati e con l’Agenzia delle Entrate.

Erano due le proposte sul tavole. Entrambe con motivazioni e risultati differenti: