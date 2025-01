Delega digitale Inarcassa: servizio attivo

È attiva sul sito Inarcassa la nuova funzione di delega digitale, che consente agli intermediari abilitati e ai rappresentanti legali di accedere al portale iOL e operare o assumere informazioni per conto degli associati deleganti.

Delega digitale: attivo il nuovo servizio Inarcassa

Nello specifico Inarcassa mette a disposizione due tipologie di delega , ciascuna con modalità e ambiti di applicazione specifici, in conformità al GDPR:

la rappresentanza volontaria;

la rappresentanza legale.

Rappresentanza volontaria tramite intermediari: come richiederla

A chiedere la rappresentanza volontaria sono soggetti (professionista, percettore di una prestazione Inarcassa, rappresentante legale di una Società,) in grado di agire autonomamente, che intendono incaricare un’altra persona a compiere alcune attività nel proprio interesse, attraverso le funzionalità del portale.

Ad essere abilitati come interrmediari possono essere commercialisti, avvocati, familiari, operatori del CAF/patronato, Delegati Inarcassa, nodi periferici, dipendenti della società o segretari del rappresentante legale, o altre persone di fiducia. La delega può essere conferita fino a un massimo di tre soggetti contemporaneamente.

La richiesta di abilitazione va fatta accedendo a IOL, tramite la funzione “Delega digitale” disponibile sul menu MyInarcassa. Il delegato deve essere in possesso obbligatoriamente di una identità SPID/CIE e di un indirizzo di posta certificata. Ad avvenuta trasmissione della richiesta, avrà 10 giorni per accettare la delega e renderla operativa.

La delega può essere rilasciata per una durata non superiore a tre anni e può essere rinnovata. Inarcassa specifica che comunque tutte le funzionalità delegate resteranno nella disponibilità del titolare della posizione IOL.

Il soggetto delegante potrà scegliere le aree di competenza in cui il delegato potrà agire, ovvero:

Adempimenti contributivi e dichiarativi;

Pensioni, riscatti, ricongiunzione;

Indennità, sussidi e convenzioni;

Gestione IBAN.

Rappresentanza legale: chi può richiederla e come

La rappresentanza legale spetta nel caso di persona fisica a cui sia stato conferito il potere previsto dalla legge, per consentire a soggetti non in grado di agire autonomamente di avere accesso a informazioni/funzionalità di iOL tramite terzi.

La delega può essere richiesta da queste tipologie di soggetti: genitore di un minore, tutore, curatore, amministratore di sostegno, liquidatore, amministratore giudiziario, curatore fallimentare, commissario liquidatore.

Per attivarla, la richiesta va presentata online dal rappresentante legale accedendo tramite SPID / CIE e utilizzando l’apposito modulo telematico di domanda. Il richiedente dovrà fornire tutti i dati richiesti e caricare nel modello la documentazione a sostegno, che verrà valutata ai fini della concessione della delega dalla Direzione Attività Istituzionali di Inarcassa.

Se la procedura avrà esito positivo, tutte le funzionalità previste sul profilo del tutelato saranno abilitate nei confronti del rappresentante legale mentre saranno inibite in toto al delegante, che non potrà più accedere al portale durante il periodo di attribuzione della delega, definito dai termini stabiliti dalla rappresentanza legale conferita.