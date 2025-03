Detrazioni fiscali e riqualificazione energetica: il rapporto annuale ENEA 2024

È stato pubblicato il rapporto ENEA 2024 sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, che fotografa lo stato di avanzamento degli interventi incentivati nel 2023, tracciando un quadro chiaro sugli effetti delle misure agevolative e sulle criticità ancora presenti nel sistema.

Riqualificazione energetica: il report ENEA sulle detrazioni 2024

L’efficienza energetica degli edifici è diventata una priorità centrale nell’agenda europea e nazionale, trainata dall’obiettivo della decarbonizzazione del settore edilizio e dall’adozione di nuovi standard per la sostenibilità. Il 2024 è stato un anno cruciale in questo percorso: da un lato, con l’approvazione della revisione della Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) nel quadro del pacchetto Fit for 55; dall’altro, con il rapporto annuale ENEA che ha fornito una panoramica dettagliata sugli effetti delle detrazioni fiscali italiane per la riqualificazione energetica.

Il report prende in esame gli interventi conclusi nel 2023, i cui dati sono stati trasmessi all’ENEA entro il 1° dicembre 2024, termine ultimo per l’invio delle schede descrittive degli interventi.

L’analisi riguarda quattro principali agevolazioni fiscali:

Bonus Casa (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e art. 16 del D.L. 63/2013);

(art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e art. 16 del D.L. 63/2013); Ecobonus (L. 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013);

(L. 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013); Bonus Facciate (L. 160/2019);

(L. 160/2019); SuperEcobonus (D.L. 34/2020, conv. con L. 77/2020).

In particolare, il report si basa sulle seguenti informazioni inviate all’ENEA: