Dizionario Polizza RC Professionale: guida completa per evitare rischi e brutte sorprese

Sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale) senza conoscere a fondo i suoi termini tecnici può trasformarsi in un rischio enorme. Troppi professionisti firmano contratti senza prestare attenzione alle clausole fondamentali, salvo poi scoprire – nel momento più critico – che la copertura non è quella attesa.

RC professionale: le definizioni

Immagina un ingegnere che non ha verificato attentamente la sezione sulle esclusioni: al primo errore di calcolo strutturale potrebbe ritrovarsi a dover coprire interamente i danni, con l’assicurazione che solleva le mani. Un errore che costa caro.

Per questo motivo, abbiamo preparato una guida pratica per orientarsi tra i concetti chiave di una polizza RC Professionale, in modo da valutare consapevolmente le condizioni offerte dalle compagnie assicurative.

In questo approfondimento proveremo a definire i seguenti concetti chiave fornendo degli utili esempi pratici: