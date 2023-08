Durc on line: ok alla consultazione da app INPS

Diventa ancora più semplice la consultazione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) da parte di imprese e privati: l’INPS ha infatti rilasciato il servizio “Durc OnLine”, nella sezione “Servizi” dell’App INPS Mobile, rendendo così disponibile la documentazione in tempo reale.

Durc OnLine: ok alla consulazione su INPS

La conferma arriva dallo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che, nell’ambito delle attività di innovazione previste dai progetti dell’Inps per l’attuazione del PNRR, mirate a rendere disponibili agli utenti informazioni e servizi in un approccio multicanale, ha messo a disposizione delle imprese e dei lavoratori autonomi il servizio di consultazione dei Durc direttamente su smartphone o tablet.

Per effettuare la ricerca è sufficiente inserire, dopo l’autenticazione tramite SPID o CIE, il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento. Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere visualizzate e scaricate.