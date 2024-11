Edilizia scolastica: nuove risorse dal MIM per le palestre

Ammontano a 335 milioni di euro le risorse messe in campo dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per il miglioramento delle palestre scolastiche.

Palestre scolastiche: il MIM stanzia oltre 300 milioni

La conferma arriva con la firma da parte del Ministro Giuseppe Valditara di due decreti che destineranno circa il 72% dei fondi al Mezzogiorno, con l'obiettivo di rafforzare le infrastrutture sportive nelle scuole e garantire pari opportunità formative a tutti gli studenti

Come ha spiegato il Ministro, dopo il successo del bando sulle mense scolastiche, il piano rappresenta un nuovo investimento strategico che pone particolare attenzione al Sud, per assicurare a ogni studente, indipendentemente dal territorio di provenienza, le stesse opportunità di crescita e successo formativo, contribuendo così in modo significativo all'inclusione sociale e alla lotta contro l'abbandono scolastico.

Le risorse sono composte da fondi PNRR e fondi ministeriali. Inoltre, per rispondere all’aumento dei costi, si permetterà agli enti finanziati di adeguare i progetti candidati, nel limite massimo del 15% in più rispetto all’importo progettuale richiesto.

L'Avviso pubblico per il Sud e le graduatorie

Non solo: è previsto un avviso pubblico specifico per le regioni del Mezzogiorno, a cui gli enti locali potranno aderire per ottenere ulteriori risorse provenienti dal PNRR, dalla Programmazione nazionale 2021-2027 e dalle economie di bilancio.

La graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata al PNRR.