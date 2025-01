Efficientamento energetico: il nuovo Manuale ANIT sulle coperture

Tra i manuali messi a disposizione da ANIT, particolarmente interessante è la recente pubblicazione “Comfort ed efficienza energetica in copertura”, che propone soluzioni di efficientamento energetico in configurazione estiva ed invernale per coperture piane ed inclinate.

Efficientamento energetico delle coperture: il nuovo manuale ANIT

Il tema è di particolare rilievo, tenendo conto che i sistemi di copertura rappresentano delle strutture nevralgiche dal punto di vista energetico sia invernale sia estivo, sulle quali l’attuale legislazione propone prescrizioni e requisiti specifici finalizzati non solo a limitare le dispersioni invernali, ma soprattutto a ridurre il surriscaldamento estivo dovuto all’irraggiamento solare.

Realizzato in collaborazione con l'azienda EDILTEC, il Manuale è così strutturato:

REQUISITI MINIMI DEL DM 26 GIUGNO 2015 Ambiti di applicazione Esclusioni

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

PARAMETRI INVERNALI Trasmittanza termica Coefficiente medio globale di scambio termico H’ T

PARAMETRI ESTIVI E COMFORT Trasmittanza termica periodica Riflettanza solare e indice di riflessione solare SRI La temperatura operante Il comfort adattivo

COMPORTAMENTO ESTIVO E INVERNALE CON SOLUZIONI EDILTEC Villetta unifamiliare Condominio Uffici

CONCLUSIONI

Punto di partenza è il D.M. 26/06/2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) sull’efficienza energetica, per proseguire con l’analisi dei Criteri ambientali minimi e delle norme di riferimento per i calcoli, per fornire ai professionisti una metodologia completa per l’analisi dei requisiti previsti nel caso di interventi in copertura.

Parametri invernali ed estivi delle coperture e ipotesi di comportamento

Cuore della Guida è la parte dedicata ai parametri invernali, ovvero la trasmittanza termica e coefficiente medio globale di scambio termico e a quelli estivi, ossia la trasmittanza termica periodica, la riflettanza solare e l’indice di riflessione solare SRI, la temperatura operante e comfort adattivo.

Infine, vengono affrontate alcune ipotesi di comportamento estivo ed invernale per diverse tipologie di immobili (villetta unifamiliare, condominio e ufficio), con le possibili soluzioni proposte da EDILTEC.