Efficienza energetica edifici: online il nuovo quaderno Enea

Continua l’attività di ENEA nella diffusione delle informazioni per la realizzazione di corrette diagnosi energetiche degli edifici.

Questa volta è il turno del Quaderno dell’efficienza energetica per gli uffici, una guida operativa realizzata con Assoimmobiliare, per facilitare le diagnosi energetiche e promuovere soluzioni di contenimento dei consumi in un settore composto in Italia da circa 630 mila unità immobiliari, il 53% delle quali al Nord, con la Lombardia al primo posto (30%).

Efficienza energetica: il quaderno ENEA-Assoimobiliare per gli uffici

Ottavo volume della collana Quaderni dell’Efficienza, la nuova pubblicazione è stata realizzata nell’ambito dell’accordo di programma per la Ricerca di Sistema Elettrico 2022-2024, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Un aspetto di particolare rilevanza, tenuto conto delle sfide che il PNIEC e la Direttiva Green hanno posto in materia di obiettivi di sostenibilità ed efficienza energetica, imponendo anche un modo differente di progettare, costruire e gestire gli immobili

Il Quaderno è così strutturato:

1. Contesto normativo di riferimento 1.1. Il quadro internazionale 1.2 Il PNIEC 1.3 La Direttiva Europea Efficienza Energetica ed il suo recepimento in Italia 1.4 La Diagnosi Energetica o Audit Energetico

2. Gli edifici per uffici e i fondi immobiliari in Italia 2.1 Gli edifici per uffici in Italia: un panorama in evoluzione 2.1.1 Distribuzione geografica e caratteristiche del mercato 2.1.2 Indicatori economici di mercato e di consumo energetico 2.1.3 Qualità costruttiva ed efficienza energetica 2.1.4 Sfide e opportunità future 2.2 I fondi immobiliari e gli investimenti in uffici 2.2.1 Panoramica dei fondi immobiliari italiani 2.2.2 Focus sugli investimenti in uffici 2.2.3 Tendenze e prospettive future

3. La diagnosi energetica 3.1 Redazione del rapporto di diagnosi energetica 3.2 Alberatura dei consumi energetici 3.3 Suddivisione del sito in Aree Operative Omogenee (AOO) 3.4 Indicatori di prestazione energetica 3.5 Piano di monitoraggio dei consumi energetici 3.5.1 Modalità di Misurazione 3.5.2 Fasi per la progettazione del piano di monitoraggio 3.5.3 Esempio per il monitoraggio energetico 3.5.4 Esempio pratico e verifica percentuale copertura minima 3.6 Identificazione delle Opportunità di Risparmio Energetico

4. Analisi dei consumi energetici 4.1 Il campione statistico di riferimento 4.1.1 Distribuzione territoriale e dimensionale 4.1.2 Distribuzione dei consumi energetici 4.2 IPE di primo livello 4.2.1 IPE generale medio nazionale 4.2.2 IPE generale per zona climatica e classe di superfici climatizzate 4.3 IPE di secondo livello o specifico 4.3.1 IPE Illuminazione 4.3.2 IPE Climatizzazione, Trattamento aria e ACS 4.3.3 IPE Infrastruttura Informatica ICT 4.3.4 IPE Server-farm (Indice PUE)

5. Opportunità di efficientamento energetico 5.1. Le Macroaree di intervento 5.1.1 Supervisione, Monitoraggio e Controllo 5.1.2. Involucro Edilizio 5.1.3. Impianti elettrici ed Illuminazione 5.1.4 Autoproduzione energetica e Fonti rinnovabili 5.1.5 Riscaldamento, Ventilazione e Condizionamento dell’aria 5.1.6 Sistemi Ausiliari 5.1.7 Trattamento ed utilizzo Acqua

6. Analisi degli interventi 6.1 Metodologia di analisi 6.2 Principali risultati per il settore uffici 6.2.1 Interventi effettuati 6.2.2 Interventi individuati



Una guida per le diagnosi energetiche

La pubblicazione si rivolge sia ai professionisti che agli operatori di settore, mettendo a disposizione tutte le informazioni utili per svolgere diagnosi energetiche di qualità, ma anche per strutturare un piano di monitoraggio dei consumi energetici. Non solo: il quaderno contiene anche l’analisi del costo/efficacia degli interventi effettuati, insieme a un’ampia descrizione delle possibili soluzioni di efficientamento energetico. A essere presi inconsiderazione infatti sono stati ben 767 interventi che, qualora realizzati, porterebbero a un risparmio pari a circa 50 GWh/anno, di cui circa il 75% risparmi elettrici.

Come evidenziano ENEA e Assoimmobiliare, la qualità degli edifici per uffici in Italia varia notevolmente in base all’epoca di costruzione e alla localizzazione, con un’eterogeneità che include edifici storici ristrutturati accanto a nuove costruzioni, progettate secondo i più recenti standard di sostenibilità ed efficienza energetica.

L’analisi delle classi energetiche, effettuata sulla base dei dati disponibili sul SIAPE, ha evidenziato che quasi la metà degli edifici (49,3%) in cui si trovano gli uffici certificati rientra nelle classi energetiche più basse (E, F e G); il 41,3% si colloca nelle classi intermedie (B, C, D), il 9,4% raggiunge le classi più efficienti (A1-A4), mentre solo lo 0,4% del totale certificato rientra nella categoria NZEB (Nearly Zero Energy Building).

Guardando alle fonti di energia, il consumo è legato maggiormente al vettore energetico elettrico (67%) e al gas naturale (22%), a cui si aggiunge (11 %) un moderato uso di altri vettori energetici (ad esempio gasolio, GPL, biomassa etc.).