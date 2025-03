Efficienza energetica e sostenibilità: cosa ci dice l'indagine della Camera sugli incentivi edilizi

Da qualche giorno si parla dei risultati dell’indagine conoscitiva della VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati sull’impatto degli incentivi edilizi sulle politiche di sostenibilità ed efficientamento energetico in Italia.

Sebbene l’attuale contesto normativo rimanga incerto e instabile, il documento rappresenta un punto di riferimento autorevole per fare un bilancio serio e tecnicamente fondato sul ruolo delle agevolazioni fiscali – Superbonus in primis – rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza del nostro patrimonio immobiliare.

Incentivi fiscali in edilizia: come agire su un patrimonio inefficiente e obsoleto

Nell’indagine si riportano i dati del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC 2024), mettendo in evidenza come oltre il 55% delle abitazioni italiane rientri ancora nelle classi energetiche F e G.

Un patrimonio edilizio poco efficiente, che contribuisce per il 44% ai consumi energetici nazionali e a una quota rilevante delle emissioni di CO₂. È chiaro quindi che nel settore residenziale è necessario uno sforzo teso al raggiungimento degli obiettivi europei, con una riduzione del 43,7% di emissioni al 2030 per i settori non ETS (Effort Sharing Regulation).