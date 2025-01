La fuga dal Superbonus prosegue inesorabile. Questa è la sintesi che emerge dall’ultimo report pubblicato da Enea sull’utilizzo delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). I dati, tuttavia, non riflettono ancora gli effetti della nuova Legge di Bilancio per il 2025, che ha definitivamente segnato la fine di questo incentivo (stop al 15 ottobre 2024).

Superbonus: il report Enea

Perfettamente in linea con la tendenza venutasi a formare da aprile, anche novembre 2024 è un vero e proprio mese di “scarico” per il superbonus dal quale vengono svincolati quasi 917 milioni di euro di investimenti ammessi a detrazione che diminuiscono da 115.563.163.583,74 euro (ottobre) a 114.646.305.927,74 euro (novembre), portando il dato complessivo delle detrazioni maturate per lavori conclusi a 123,5 miliardi di euro.

Di seguito l’andamento mensile degli investimenti ammessi a detrazione:

Per quanto riguarda le detrazioni maturate per lavori conclusi, l’andamento seguente dimostra come il Superbonus sia ufficiosamente terminato a partire da aprile 2024 quando si è passati da una media mensile di 3,8 miliardi di euro a poco meno di 125 milioni di euro.