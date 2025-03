Garanzia provvisoria nelle procedure aperte sottosoglia: nuovo parere del MIT

Quando è obbligatorio richiedere la garanzia provvisoria negli affidamenti sottosoglia? Quale disposizione del Codice dei contratti pubblici disciplina l’eventuale richiesta della garanzia nelle procedure aperte di importo inferiore alla soglia comunitaria? In che modo la stazione appaltante deve orientarsi nella scelta tra gli articoli 53 e 106 del D.Lgs. n. 36/2023?

Garanzia provvisoria nelle procedure aperte sottosoglia: interviene il MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del MIT con il parere n. 3276 del 27 febbraio 2025 che ha fornito un importante chiarimento su un aspetto particolarmente rilevante nella gestione delle procedure di gara sottosoglia, ovvero l’applicabilità della garanzia provvisoria nei casi in cui la stazione appaltante decida di avviare un procedura aperta.

Il quesito sottoposto al MIT riguarda la corretta interpretazione del D.Lgs. n. 36/2023 per quanto riguarda la richiesta della garanzia provvisoria nelle procedure aperte sottosoglia. In particolare, si chiedeva se, in caso di scelta della procedura aperta, la garanzia provvisoria dovesse essere richiesta in base all’art. 53 o all’art. 106 del Codice dei contratti pubblici.