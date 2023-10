Geniale Cappotto Sismico: un unico intervento per il miglioramento sismico ed energetico di edifici esistenti

Riduzione del rischio sismico con un intervento non invasivo all’interno degli edifici, senza creare interferenze tra attività cantieristiche e quelle scolastiche. È quanto ottenuto con l’installazione del Geniale Cappotto Sismico® della ditta Ecosism di Battaglia Terme (PD), presso l’Istituto superiore Leonardo Da Vinci di Arzignano (VI).

L’intervento ha riguardato un edificio scolastico situato in zona sismica 3, composto da due unità strutturalmente indipendenti: la prima, destinata alle attività scolastiche e di ufficio, comprende quattro corpi di fabbrica realizzati in epoche diverse, a telaio tamponato dotati di giunti minimi; la seconda è invece adibita a palestra e spogliatoi ed è stata costruita in struttura mista pilastri-pareti in c.a.

Geniale Cappotto Sismico: adeguamento sismico ed efficientamento energetico in un unico intervento

Nel 2016, l’analisi di vulnerabilità sismica ha evidenziato che per entrambi gli edifici l’indicatore di rischio risultava praticamente nullo a causa della mancanza di armatura nei nodi trave-pilastro e per la scarsità dimensionale dei giunti presenti nell’edificio scolastico rispetto agli spostamenti orizzontali massimi del fabbricato in condizioni sismiche.

Alla luce di questi risultati, l’Amministrazione comunale ha quindi deciso di programmare un intervento di messa in sicurezza: la tecnica scelta è stata quella del cappotto sismico, che permette di adeguare sismicamente l’edificio e di colmare al contempo le lacune termiche ed acustiche delle superfici verticali opache. Un lavoro eseguito quasi interamente dall’esterno dell’edificio, garantendo quindi il miglior rapporto costi-benefici e minimizzando allo stesso tempo le interferenze fra le attività di cantiere e quelle scolastiche.

Nel dettaglio, è stato adottato il Geniale Cappotto Sismico® prodotto dalla ditta Ecosism di Battaglia Terme (PD): il cappotto sismico di Ecosism viene prodotto su misura, in base al rilievo delle facciate e dei progetti strutturali, architettonici e termotecnici. I pannelli forniti, con un’altezza pari a quella di interpiano, riprendono fedelmente i prospetti dei fabbricati oggetto d’intervento; inoltre sono stati personalizzati utilizzando come isolante esterno la lana di roccia (Euroclasse A1) garantendo così la protezione al fuoco delle facciate dell’intero edificio scolastico.

Guarda qui il video

Geniale Cappotto Sismico: l'intervento di Ecosism

Dal punto di vista pratico, l’intervento consiste nella realizzazione di un sistema di pareti sottili in cemento armato (il cui spessore varia fra i vari piani, in funzione della sollecitazione sismica) gettate all’interno di un cassero prefabbricato con isolamento termico integrato (lana di roccia all’esterno ed eps all’interno). Esse vengono collegate alle strutture esistenti a livello dei cordoli di piano, dei pilastri e delle fondazioni mediante opportune connessioni, così da garantire la massima collaborazione fra la nuova pelle sismo-resistente e il fabbricato. In questo modo, le sollecitazioni sismiche vengono assorbite dai nuovi insiemi di pareti esterne in c.a., in quanto sono più rigidi dei telai esistenti, mentre le sollecitazioni statiche continueranno a gravare sulle strutture esistenti.

Guarda qui il video

Dato che le nuove pareti aumentano la rigidezza dell’edificio rispetto ai carichi orizzontali, la domanda di duttilità delle strutture in c.a. esistenti si annulla: queste diventeranno elementi secondari dal punto di vista sismico, non rendendo necessari ulteriori interventi per incrementare la duttilità del telaio ed eliminando il problema dell’iterazione telaio – tamponature in laterizio.

Tra i vantaggi di questa tecnica, il fatto che si intervenga sull’esterno degli edifici, riducendo al minimo anche le interferenze con gli impianti esistenti oltre che le demolizioni e i successivi ripristini delle finiture.

Guarda qui il video

Geniale Cappotto Sismico® garantisce una posa veloce, precisa e priva di sfridi di cantiere; inoltre, la maglia tridimensionale Ecosism con rete porta intonaco pre-saldata permette di ottenere una finitura a intonaco resistente e durevole nel tempo.

Scarica qui la brochure su Geniale Cappotto Sismico®.

Info e contatti: info@ecosism.com

Ecosism sarà presente a MADE Expo dal 15 al 18 novembre 2023 presso Fiera Milano a Rho, PAD.4 stand L04-L10 area ISI – Focus SISMICA.

A cura di

Ing. Polito Alice

Ufficio Tecnico Ecosism srl