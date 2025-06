Guaine liquide: le migliori soluzioni per impermeabilizzare

Nel panorama dell'edilizia moderna, l'impermeabilizzazione rappresenta una componente fondamentale per garantire la durabilità e la sicurezza delle strutture. Le guaine liquide, in particolare, offrono soluzioni avanzate per proteggere edifici dagli agenti atmosferici e dall’azione dannosa dell’acqua. Tra i players del settore, Icobit si distingue per una gamma di prodotti ampia e completa, con soluzioni progettate per rispondere alle diverse esigenze di cantiere.

Cos'è una guaina liquida?

Quando parliamo di guaine liquide, facciamo riferimento a sistemi impermeabilizzanti applicati in forma fluida e senza l’ausilio di fiamme libere, che una volta asciugati, formano una membrana continua e senza giunzioni.

Questa caratteristica rende la guaina liquida ideale per superfici di diversa natura, anche quelle irregolari o complesse, garantendo una protezione colorata e uniforme.

Dal calcestruzzo al legno e al metallo, passando per le vecchie guaine bituminose: la versatilità e la facilità di utilizzo di questi prodotti rappresentano due punti chiave quando si ha la necessità di scegliere un sistema impermeabilizzante.

Guaine liquide, quali vantaggi?

Applicazione versatile : possono essere applicate su diverse superfici, incluse quelle con geometrie complesse.

: possono essere applicate su diverse superfici, incluse quelle con geometrie complesse. Facilità di utilizzo : si applicano facilmente a rullo, pennello, spatola o spruzzo airless.

: si applicano facilmente a rullo, pennello, spatola o spruzzo airless. Membrane continue : l’assenza di giunzioni riduce i punti deboli ed evita potenziali infiltrazioni d’acqua.

: l’assenza di giunzioni riduce i punti deboli ed evita potenziali infiltrazioni d’acqua. Elevata elasticità : si adattano ai movimenti strutturali senza compromettere l'integrità del manto impermeabile.

: si adattano ai movimenti strutturali senza compromettere l'integrità del manto impermeabile. Resistenza agli agenti atmosferici : progettate per resistere a raggi UV, pioggia, neve e grandine.

: progettate per resistere a raggi UV, pioggia, neve e grandine. Classificazione Broof: sono resistenti agli incendi esterni con prestazione massima Broof nei confronti del fuoco.

Guaine liquide Icobit, andiamo a scoprirle

Tra le principali guaine liquide della gamma Icobit troviamo senza dubbio le linee Icoper e Keep Dry, con diverse soluzioni ideali per la realizzazione di impermeabilizzazioni su diverse tipologie di superfici.

La linea Icoper di Icobit comprende diverse guaine liquide, ciascuna progettata per specifiche applicazioni. Su tutti troviamo:

Icoper HP : membrana impermeabilizzante fibrorinforzata ideale per l’impermeabilizzazione sottopavimento di balconi, terrazze, bagni e docce.

: membrana impermeabilizzante fibrorinforzata ideale per l’impermeabilizzazione sottopavimento di balconi, terrazze, bagni e docce. Icoper Multiuso: prodotto versatile per impermeabilizzare una varietà di superfici, quali tetti, lastrici solari, coperture, terrazze, balconi ed opere edili in genere.

La linea Keep Dry utilizza invece la tecnologia HPC® (High Performance Copolymer) per offrire impermeabilizzanti ad alte prestazioni:

Keep Dry Color : resina liquida colorata a rapida asciugatura disponibile in diverse colorazioni, adatta per diverse tipologie di superfici ed anche per il recupero e il ripristino diretto di vecchie guaine bituminose in rotoli.

: resina liquida colorata a rapida asciugatura disponibile in diverse colorazioni, adatta per diverse tipologie di superfici ed anche per il recupero e il ripristino diretto di vecchie guaine bituminose in rotoli. Keep Dry Metal: è disponibile anche in versioni Alu (alluminio), Rame e Bronzo, ideale anche per l’impermeabilizzazione di coperture metalliche.

Campi d’impiego

Le guaine liquide della gamma Icobit, comprendono diversi prodotti, ognuno con caratteristiche specifiche per una riuscita ottimale su diverse superfici e diversi ambienti fra cui:

Terrazzi e balconi .

. Tetti e lastrici solari .

. Vecchie guaine a rotoli .

. Interrati e sottoquota .

. Coperture metalliche.

Conformità e certificazioni

I prodotti Icobit sono conformi alle principali normative europee:

Marcatura CE secondo EAD.

secondo EAD. Conformità alla UNI 11928-1:2023 per prodotti liquidi per impermeabilizzazione.

per prodotti liquidi per impermeabilizzazione. Certificazione ambientale EPD , la quale rientra tra i Criteri Ambientali Minimi ( CAM ) e contribuisce all’ottenimento dei crediti LEED .

, la quale rientra tra i Criteri Ambientali Minimi ( ) e contribuisce all’ottenimento dei crediti . Certificazioni Broof (t1), (t2), (t4) per resistenza al fuoco.

per resistenza al fuoco. Resistenza alla grandine fino al grado H7 della Scala Torro.

Nel 2025 la guaina liquida è l’opzione giusta

Le guaine liquide Icobit rappresentano dunque una soluzione efficace per l'impermeabilizzazione di diverse superfici, attraverso prodotti specifici per ogni esigenza di cantiere.

Grazie alla loro versatilità, facilità di applicazione e conformità alle normative, rappresentano una scelta tecnica per professionisti del settore edile in termini di praticità, adattabilità e funzionalità.