Impermeabilizzanti per edifici: le migliori tipologie, modalità di applicazione e risultati

L'impermeabilizzazione è un aspetto fondamentale nell’ambito delle costruzioni e manutenzione degli edifici: ha l’obiettivo di garantire nel tempo protezione contro infiltrazioni d'acqua, muffa e umidità. Un adeguato sistema impermeabilizzante previene danni strutturali, prolunga la vita utile delle superfici e migliora l'efficienza energetica e la salubrità dell'immobile. Ma quali sono le principali tipologie di sistemi impermeabilizzanti e quali vantaggi offrono? Approfondiamo il tema con un focus sulle soluzioni più versatili e facili da applicare.

Perché impermeabilizzare un edificio?

L'acqua rappresenta da sempre una delle minacce più insidiose per gli edifici, causando problemi come la formazione di muffe, corrosione, distacchi, deterioramento dei materiali edili e, nei casi più gravi, danni strutturali. Si stima che in Italia oltre il 60% degli edifici pubblici e privati soffra della problematica delle infiltrazioni d’acqua.

Impermeabilizzare le superfici esposte diventa dunque essenziale per:

Proteggere la struttura dagli agenti atmosferici

Evitare infiltrazioni e conseguenti costi di riparazione

Aumentare la durabilità dei materiali edilizi

Migliorare il comfort abitativo e la salubrità dell’abitazione

Migliorare l’efficienza energetica dell’edificio

L'adozione di soluzioni impermeabilizzanti efficaci consente di ridurre significativamente il rischio di deterioramento e di aumentare o preservare il valore dell'immobile nel tempo.

Tipologie di sistemi impermeabilizzanti

Esistono diverse categorie di sistemi impermeabilizzanti, ognuna con caratteristiche specifiche per rispondere a esigenze differenti. Tra le principali soluzioni troviamo:

Impermeabilizzanti cementizi : utilizzati soprattutto per ambienti umidi come bagni, docce e piscine, dunque per superfici che saranno rivestite con piastrelle.

: utilizzati soprattutto per ambienti umidi come bagni, docce e piscine, dunque per superfici che saranno rivestite con piastrelle. Membrane impermeabilizzanti liquide : applicabili a pennello, rullo, spatola o spruzzo, formano una barriera impermeabile continua ed elastica, sono facili da applicare, versatili ed adattabili anche su geometrie complesse.

: applicabili a pennello, rullo, spatola o spruzzo, formano una barriera impermeabile continua ed elastica, sono facili da applicare, versatili ed adattabili anche su geometrie complesse. Guaine e teli sintetici : è un sistema che utilizza membrane in PVC o TPO per isolare un luogo dall'acqua. I teli sintetici sono abbastanza flessibili, resistenti agli agenti atmosferici e possono essere saldati tra loro per creare una copertura continua. Col tempo tendono ad irrigidirsi, ed i costi di manutenzione e smaltimento sono elevati.

: è un sistema che utilizza membrane in PVC o TPO per isolare un luogo dall'acqua. I teli sintetici sono abbastanza flessibili, resistenti agli agenti atmosferici e possono essere saldati tra loro per creare una copertura continua. Col tempo tendono ad irrigidirsi, ed i costi di manutenzione e smaltimento sono elevati. Guaine bituminose: utilizzate prevalentemente per coperture piane, garantiscono un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, ma non agli UV, inoltre necessitano di giunzioni e di particolari attrezzature in fase di applicazione.

Fra questi, le membrane liquide rappresentano una soluzione innovativa e particolarmente efficace per la loro versatilità e facilità di applicazione.

I vantaggi degli impermeabilizzanti liquidi

Gli impermeabilizzanti liquidi offrono numerosi benefici rispetto alle alternative più tradizionali. I principali vantaggi includono:

Applicazione semplice e veloce : possono essere stesi facilmente su qualsiasi superficie mediante rullo, pennello, spatola, o a spruzzo.

: possono essere stesi facilmente su qualsiasi superficie mediante rullo, pennello, spatola, o a spruzzo. Elevata adesione : aderiscono perfettamente sulle superfici, garantendo una protezione uniforme e duratura.

: aderiscono perfettamente sulle superfici, garantendo una protezione uniforme e duratura. Elasticità e adattabilità : seguono le deformazioni della superficie e si adattano anche alle geometrie complesse.

: seguono le deformazioni della superficie e si adattano anche alle geometrie complesse. Assenza di giunzioni : creano una barriera impermeabile continua senza necessità di saldature o giunti.

: creano una barriera impermeabile continua senza necessità di saldature o giunti. Versatilità d'uso : adatti a terrazzi, coperture, tetti, balconi, fondazioni, strutture interrate, coperture in amianto, superfici in metallo ed opere edili in genere.

: adatti a terrazzi, coperture, tetti, balconi, fondazioni, strutture interrate, coperture in amianto, superfici in metallo ed opere edili in genere. Resistenza agli agenti atmosferici: proteggono le superfici da raggi UV, vento, pioggia, neve ed anche grandine.

Queste caratteristiche rendono gli impermeabilizzanti liquidi una soluzione ottimale sia per interventi di nuova costruzione, sia per la manutenzione e il ripristino di superfici esistenti.

Le soluzioni Icobit per l’impermeabilizzazione

Icobit propone una gamma di impermeabilizzanti liquidi per edifici progettati per garantire protezione dall’acqua e facilità di applicazione. Tra le soluzioni più efficaci troviamo sistemi impermeabilizzanti a base acqua, multifunzionali ed elastici, ad elevata riflessione solare (SRI 107), conformi alla UNI 11928-1:2023 “Prodotti applicati liquidi per impermeabilizzazione”, certificati Broof nei confronti del fuoco, e resistenti alla grandine.

Tra le soluzioni Icobit più apprezzate troviamo:

Sistemi impermeabilizzanti elastici a base acqua : garantiscono una protezione continua e sono ideali per coperture, tetti, terrazzi, balconi e coperture edili in genere.

: garantiscono una protezione continua e sono ideali per coperture, tetti, terrazzi, balconi e coperture edili in genere. Tecnologie a rapida asciugatura HPC : permettono di ridurre i tempi di asciugatura del rivestimento impermeabile, e possono essere applicati a qualsiasi temperatura, anche più rigida (fino a -40°).

: permettono di ridurre i tempi di asciugatura del rivestimento impermeabile, e possono essere applicati a qualsiasi temperatura, anche più rigida (fino a -40°). Soluzioni senza armature di rinforzo: offrono un’applicazione diretta che non necessita di ulteriori teli di rinforzo tra gli strati e sono ideali per la realizzazione di manti impermeabili da piastrellare.

L'uso di questi prodotti consente di ottenere risultati professionali con interventi rapidi, senza necessità di complesse operazioni di posa. Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, Icobit offre soluzioni affidabili e certificate per la protezione degli edifici contro l'acqua e l'umidità.

Come scegliere il giusto impermeabilizzante

Per scegliere il sistema impermeabilizzante più adatto alle proprie esigenze, è importante considerare alcuni fattori fondamentali:

Tipologia di superficie : terrazzi, coperture, fondazioni, balconi, geometrie complesse, superfici in metallo o amianto, richiedono prodotti ed applicazioni specifici.

: terrazzi, coperture, fondazioni, balconi, geometrie complesse, superfici in metallo o amianto, richiedono prodotti ed applicazioni specifici. Condizioni climatiche : alcuni prodotti resistono meglio alle basse temperature, altri a temperature molto elevate.

: alcuni prodotti resistono meglio alle basse temperature, altri a temperature molto elevate. Facilità di applicazione : scegliere soluzioni che permettano un’applicazione rapida e senza la necessità di attrezzature complesse incide sul risultato e sui costi dell’intervento.

: scegliere soluzioni che permettano un’applicazione rapida e senza la necessità di attrezzature complesse incide sul risultato e sui costi dell’intervento. Durabilità e manutenzione: un buon impermeabilizzante deve garantire protezione a lungo termine considerando interventi minimi di manutenzione.

Scegliere prodotti di alta qualità, come quelli proposti da Icobit, significa proteggere edifici ed abitazioni dalle infiltrazioni d’acqua e dai danni strutturali che ne conseguono.

Scegliere di investire nella qualità

Scegliere il giusto sistema impermeabilizzante è fondamentale per garantire la durabilità e la sicurezza degli edifici. Gli impermeabilizzanti liquidi per edifici rappresentano una delle soluzioni più efficaci grazie alla loro facilità di applicazione, versatilità e resistenza nel tempo. La qualità rappresenta un fattore chiave nella scelta, perché questa permette di ottenere risultati ottimali. Investire in soluzioni innovative significa garantire la massima protezione, evitando allo stesso tempo interventi di manutenzione straordinaria.