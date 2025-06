Impianti fotovoltaici fino a 200 kW: operativo il nuovo Modello Unico

Dal 30 maggio 2025 è possibile utilizzare il nuovo Modello Unico GSE, lo strumento semplificato per l’installazione, la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 200 kW.

Impianti fotovoltaici: cosa cambia con il nuovo Modello Unico

Il modello rappresenta un ulteriore passo avanti nella semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti fotovoltaici di piccola taglia, estendendo un canale unico e diretto tra produttore e Gestore di Rete, con l’obiettivo di snellire il processo di messa in esercizio e accesso ai servizi di ritiro o vendita dell’energia.

I produttori che utilizzano il Modello Unico possono scegliere tra due diverse opzioni:

Ritiro Dedicato , con la vendita dell’energia elettrica direttamente al Gestore dei Servizi Energetici;

, con la vendita dell’energia elettrica direttamente al Gestore dei Servizi Energetici; Cessione a mercato, per vendere l’energia prodotta secondo le dinamiche della borsa elettrica.

Il ritiro dedicato, non compatibile con lo scambio sul posto (SSP), prevede la cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.

Il GSE corrisponde quindi al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.

I ricavi si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione, tranne quando si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete.

Fine progressiva per lo Scambio sul Posto (SSP)

Il sistema del Modello Unico si pone come alternativa definitiva al meccanismo dello Scambio sul Posto. Quest’ultimo resterà accessibile solo fino al 26 settembre 2025 per impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025. Dopo tale data, non sarà più possibile presentare nuove richieste di accesso al SSP.