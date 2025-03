Impianti fotovoltaici: le nuove istruzioni del MASE per la gestione RAEE

Con il Decreto Direttoriale del 12 marzo 2025, n. 45 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato la nuova versione delle Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in Conto Energia.

Gestione RAEE pannelli fotovoltaici: le istruzioni del MASE

Il documento recepisce le modifiche introdotte dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione del c.d. "Decreto Energia e dalla Legge 8 agosto 2024, n. 115, di conversione del "Decreto Materie Prime Critiche", apportando importanti aggiornamenti per operatori e produttori del settore.

Le nuove istruzioni operative si concentrano su tre aspetti fondamentali:

modalità di calcolo della quota trattenuta dal GSE;

della tempistiche per l’adesione ai Sistemi Collettivi;

razionalizzazione delle casistiche di revamping totale e rilevante.

Modalità di calcolo della quota trattenuta dal GSE

In attuazione del Decreto Energia, è stato stabilito un importo di trattenuta pari a 20 euro per modulo per garantire la corretta gestione del fine vita dei pannelli. A tal fine, il GSE ha messo a disposizione un simulatore che consente agli operatori di calcolare il piano di rateizzazione delle quote di garanzia per l'intero periodo di trattenimento.

Tempistiche per l’adesione ai Sistemi Collettivi

Con il "DL Materie Prime Critiche" è stata definita la possibilità di versare le quote di garanzia in misura ridotta (10 euro per modulo) tramite l’adesione ai Sistemi Collettivi.

Le istanze devono essere presentate all'interno di due finestre temporali annuali della durata di 60 giorni ciascuna:

prima finestra 2025 : dal 1° aprile al 31 maggio ;

: dal ; seconda finestra 2025: dal 1° luglio al 30 settembre.

A partire dal 2026, le finestre temporali saranno:

1° febbraio - 31 marzo

1° giugno - 31 luglio.

Al termine di ogni finestra, il GSE effettuerà le trattenute previste.

Razionalizzazione delle casistiche di revamping

È stata chiarita la documentazione necessaria per attestare la corretta gestione del fine vita degli impianti professionali in caso di revamping totale o rilevante, così da garantire un controllo più efficace e trasparente sulle operazioni di smaltimento.

Infine, il GSE ricorda che gli operatori che intendono aderire a un Sistema Collettivo per la gestione dei moduli RAEE devono presentare apposita istanza tramite la piattaforma SIAD del Gestore Servizi Energetici, compilando il questionario denominato "RAEE - Modello di adesione a un Sistema Collettivo".

Non solo: per cercare di garantire una transizione efficace verso il nuovo sistema di gestione RAEE, il GSE, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, organizzerà una serie di webinar ed eventi informativi per sensibilizzare e supportare gli operatori del settore, fornendo chiarimenti sugli adempimenti previsti.