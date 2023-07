Emergenza Alluvione: ecco gli aiuti per architetti e ingegneri

Come previsto nel Regolamento Calamità Naturali, il Consiglio di Amministrazione Inarcassa ha deliberato le misure a sostegno degli architetti e ingegneri iscritti colpiti dall’Alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Chi può accedere

Le misure sono rivolte ai professionisti residenti o con studio professionale nei Comuni elencati nel Decreto-Legge n. 61/2023 che hanno subito danni e di seguito elencati:

EMILIA ROMAGNA PROVINCIA COMUNE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE FE ARGENTA Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola BO BOLOGNA Limitatamente alla frazione di Paleotto BO BORGO TOSSIGNANO Tutto il territorio comunale BO BUDRIO Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso BO CASALFIUMANESE Tutto il territorio comunale BO CASTEL DEL RIO Tutto il territorio comunale BO CASTEL GUELFO DI BOLOGNA Limitatamente alla località di capoluogo ovest BO CASTEL MAGGIORE Limitatamente alle frazioni di Castello BO CASTEL SAN PIETRO TERME Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro BO CASTENASO Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile BO DOZZA Limitatamente al capoluogo BO FONTANELICE Tutto il territorio comunale BO IMOLA Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese. BO LOIANO Tutto il territorio comunale BO MEDICINA Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova BO MOLINELLA Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine BO MONGHIDORO Tutto il territorio comunale BO MONTE SAN PIETRO Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola BO MONTERENZIO Tutto il territorio comunale BO MONZUNO Tutto il territorio comunale BO MORDANO Tutto il territorio comunale BO OZZANO DELL'EMILIA Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale BO PIANORO Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano BO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle BO SAN LAZZARO DI SAVENA Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna BO SASSO MARCONI Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano BO VALSAMOGGIA Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle FC BAGNO DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale FC BERTINORO Tutto il territorio comunale FC BORGHI Tutto il territorio comunale FC CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Tutto il territorio comunale FC CESENA Tutto il territorio comunale FC CESENATICO Tutto il territorio comunale FC CIVITELLA DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale FC DOVADOLA Tutto il territorio comunale FC FORLI' Tutto il territorio comunale FC FORLIMPOPOLI Tutto il territorio comunale FC GALEATA Tutto il territorio comunale FC GAMBETTOLA Tutto il territorio comunale FC GATTEO Tutto il territorio comunale FC LONGIANO Tutto il territorio comunale FC MELDOLA Tutto il territorio comunale FC MERCATO SARACENO Tutto il territorio comunale FC MODIGLIANA Tutto il territorio comunale FC MONTIANO Tutto il territorio comunale FC PORTICO E SAN BENEDETTO Tutto il territorio comunale FC PREDAPPIO Tutto il territorio comunale FC PREMILCUORE Tutto il territorio comunale FC ROCCA SAN CASCIANO Tutto il territorio comunale FC RONCOFREDDO Tutto il territorio comunale FC SAN MAURO PASCOLI Tutto il territorio comunale FC SANTA SOFIA Tutto il territorio comunale FC SARSINA Tutto il territorio comunale FC SAVIGNANO SUL RUBICONE Tutto il territorio comunale FC SOGLIANO AL RUBICONE Tutto il territorio comunale FC TREDOZIO Tutto il territorio comunale FC VERGHERETO Tutto il territorio comunale RA ALFONSINE Tutto il territorio comunale RA BAGNACAVALLO Tutto il territorio comunale RA BAGNARA DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale RA BRISIGHELLA Tutto il territorio comunale RA CASOLA VALSENIO Tutto il territorio comunale RA CASTEL BOLOGNESE Tutto il territorio comunale RA CERVIA Tutto il territorio comunale RA CONSELICE Tutto il territorio comunale RA COTIGNOLA Tutto il territorio comunale RA FAENZA Tutto il territorio comunale RA FUSIGNANO Tutto il territorio comunale RA LUGO Tutto il territorio comunale RA MASSA LOMBARDA Tutto il territorio comunale RA RAVENNA Tutto il territorio comunale RA RIOLO TERME Tutto il territorio comunale RA RUSSI Tutto il territorio comunale RA SANT'AGATA SUL SANTERNO Tutto il territorio comunale RA SOLAROLO Tutto il territorio comunale RN MONTESCUDO Tutto il territorio comunale RN CASTELDELCI Tutto il territorio comunale RN SANT'AGATA FELTRIA Tutto il territorio comunale RN NOVAFELTRIA Tutto il territorio comunale RN SAN LEO Tutto il territorio comunale MARCHE PU FANO Tutto il territorio comunale PU GABICCE MARE Tutto il territorio comunale PU MONTE GRIMANO TERME Tutto il territorio comunale PU MONTELABBATE Tutto il territorio comunale PU PESARO Tutto il territorio comunale PU SASSOCORVARO AUDITORE Tutto il territorio comunale PU URBINO Tutto il territorio comunale TOSCANA FI FIRENZUOLA Tutto il territorio comunale FI MARRADI Tutto il territorio comunale FI PALAZZUOLO SUL SENIO Tutto il territorio comunale FI LONDA Tutto il territorio comunale

Le misure a sostegno

Entrando nel dettaglio sono previsti 3 pacchetti di aiuti:

sospensione dei termini di versamento degli adempimenti e i versamenti contributivi, in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023;

contributi per danni subiti;

indennità una tantum governativa.

Sospensione dei termini

Per i professionisti iscritti, non iscritti e per le Società con residenza o sede operativa nei territori sopra elencati alla data del 1° maggio 2023, viene prevista

la sospensione di tutti i versamenti contributivi con scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2023 Il termine di pagamento dei contributi, senza applicazione di sanzioni e interessi, è stato posticipato al 30 novembre 2023 ed entro la stessa data saranno riattivati i piani di rateazione sospesi. In particolare, saranno aggiornate le seguenti scadenze: contributi minimi 2023: la prima e la seconda rata possono essere pagate con i relativi Avvisi di Pagamento PagoPA rispettivamente entro il 30 novembre 2023 e il 30 aprile 2024; contributi minimi 2023 rateizzazione bimestrali SDD: le 4 rate residue saranno poste in riscossione a partire dal 30 novembre 2023 fino al 31 maggio 2024; conguaglio 2021 rateizzazione SDD: le due rate residue saranno poste in riscossione il 30 novembre 2023 e il 30 aprile 2024; contributo integrativo non iscritti e società: il contributo dovrà essere versato il 30 novembre 2023; piani di rateizzazione in corso SDD: riattivazione della riscossione delle rate mensili a partire dal 30 novembre 2023.



Contributi per danni subiti

Gli iscritti ad Inarcassa che hanno subito un danno possono inoltre ottenere l'assegnazione di un contributo economico reversibile come da specifico bando pubblicato.

Il modulo di domanda per l’erogazione del contributo reversibile è a disposizione degli iscritti nella propria area riservata su Inarcassa On Line nel menu "Domande e Certificati > Domande".

I richiedenti devono essere Architetti e Ingegneri iscritti ad Inarcassa, in regola al momento della presentazione della domanda con tutti gli adempimenti previsti dalla procedura vigente per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva, nonché con precedenti concessioni e che risultino congiuntamente:

residenti o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze;

proprietari o comproprietari o usufruttuari di immobili adibiti a studio professionale o ad uso promiscuo (studio professionale e residenza) danneggiati dall’evento calamitoso e/o titolari di beni strumentali danneggiati dall’evento calamitoso.

I professionisti interessati potranno presentare domanda entro e non oltre 120 giorni dal 22 giugno 2023 (entro il 19 ottobre 2023).

Indennità una tantum governativa

L’INPS riconoscerà ed erogherà ai professionisti iscritti a Inarcassa che hanno dovuto sospendere l’attività un’indennità pari a euro 500,00 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessi di euro 3.000,00.

I requisiti e le modalità di richieste sono illustrati nella Circolare INPS n°54 del 08/06/2023 nonché in eventuali successive comunicazioni da consultare sul sito dell’INPS.