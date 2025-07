Incentivi funzioni tecniche: il MIT sul calcolo della quota per le CUC

Come calcolare la quota degli incentivi destinati alla CUC? Qual è la base di partenza, solo la parte dell’incentivo all’80% o anche quella del 20% destinata al fondo per l’innovazione?

Quota incentivi funzioni tecniche: chiarimenti sulle CUC

A chiarire definitivamente il disposto del comma 8 dell’art. 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici, è il Supporto Giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2025, n. 3581.

La norma dispone che “le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale (parola sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024) di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2”.

L’incertezza interpretativa riguarda principalmente due aspetti: