Innovazione, sostenibilità e formazione: il futuro dell’edilizia passa dal SED

Dal 22 al 24 maggio 2025 a Caserta torna il SED, una fiera dedicata all’intera filiera dell’edilizia e delle costruzioni, con una proposta espositiva articolata in cinque macro-settori: software e digitalizzazione, soluzioni e materiali per le costruzioni, impianti e domotica, macchine e attrezzature ed edilizia leggera. “SED si conferma, anno dopo anno, una vetrina importante per l’edilizia e le costruzioni; era senza dubbio la fiera che mancava al Sud e siamo convinti che il percorso di crescita intrapreso quattro anni fa possa continuare ancora a lungo” – dichiara Marco Mintrone, presidente di EdilCross, ente organizzatore della fiera.

Il futuro dell’edilizia passa dal SED, a Caserta dal 22 al 24 maggio 2025

Oltre agli spazi espositivi, SED offre un ricco programma di convegni, seminari e workshop nell’ambito di SED Academy, grazie alla collaborazione con gli ordini professionali della provincia di Caserta. La formazione tecnica con rilascio di CFP sarà infatti protagonista con oltre 30 ore al giorno di eventi dedicati agli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali. SED rappresenta così un appuntamento imperdibile per i professionisti del settore, che potranno scoprire le ultime novità, incontrare aziende leader e partecipare a eventi formativi con rilascio di crediti professionali. Il programma convegni è disponibile qui e verrà aggiornato fino all’inizio della fiera.

La location, il polo fieristico A1Expò, si conferma una sede strategica e facilmente raggiungibile, a pochi minuti dalle principali arterie autostradali e dalle stazioni ferroviarie AV. Il presidente del polo, Antimo Caturano, dichiara: “Siamo contenti di tornare a ospitare SED anche per il 2025: una fiera destinata a crescere sempre di più e a dare un forte impulso per il settore edile di Terra di Lavoro”.

SED 2025: come partecipare

L’ingresso a SED è gratuito per tutti i visitatori, i quali possono ottenere il proprio biglietto tramite registrazione sulla pagina del sito a partire dal 24 marzo 2025. Il biglietto nominale consente di accedere alla fiera in tutte le giornate, visitare gli stand espositivi e partecipare gratuitamente agli eventi formativi.

Date: 22-24 Maggio 2024 (giovedì, venerdì e sabato)

Orari: giovedì e venerdì 9:30 – 18:00 | sabato 9:30 – 17:00

Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare il sito e a seguire SED sui canali social: Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.