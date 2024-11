Interventi in condominio e bonus edilizi: fondo speciale e sconto in fattura

Sulla costituzione del fondo speciale ex art. 1135 comma 1 n. 4 del codice civile e sul motivo della sua esistenza quando vengono effettuati degli interventi sulle parti comuni di un condominio, si è parlato nel recente articolo dell’11 novembre 2024.

Fondo speciale per i lavori in condominio

L’argomento, alquanto delicato nell’ambito delle agevolazioni edilizie, assume un tono a tinte fosche per l’assenza di chiarimenti ufficiali quando gli interventi sono “pagati” tramite l’opzione dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L’introduzione del meccanismo dello sconto in fattura modifica, di fatto, la modalità del pagamento delle fatture all’impresa appaltatrice e ai tecnici incaricati agli espletamenti delle pratiche. Il versamento del denaro non avviene con il bonifico bancario parlante bensì tramite la cessione del credito maturato a seguito dell’esecuzione degli interventi e delle consulenze. Pertanto, è quasi naturale non far caso all’obbligo di costituzione del fondo speciale previsto dal codice civile.

Il meccanismo ha funzionato quasi perfettamente nei primi due anni del superbonus per una serie di motivi che si possono così sintetizzare: