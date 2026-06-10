Il mercato della riqualificazione energetica sta cambiando rapidamente. Dopo anni caratterizzati dal forte impulso degli incentivi fiscali, professionisti, imprese e consulenti energetici sono chiamati a confrontarsi con una domanda sempre più attenta ai risultati degli interventi e meno dipendente dalle agevolazioni economiche.

In questo contesto assumono un ruolo crescente le competenze legate alla comunicazione del valore, alla gestione del processo decisionale e alla capacità di accompagnare cittadini e imprese verso scelte consapevoli.

Con questo obiettivo ENEA ha avviato la Masterclass "Facilitatore della Riqualificazione Energetica", il nuovo percorso formativo promosso da ENEA nell'ambito della Campagna Nazionale Italia in Classe A, con l'obiettivo di accompagnare l'evoluzione professionale degli operatori della filiera edilizia e dell'efficienza energetica.

Il percorso si svilupperà attraverso una serie di attività online e si concluderà con un evento in presenza durante SAIE 2026, in programma a Bologna dal 7 al 10 ottobre 2026.

Facilitatore della riqualificazione energetica: la sfida del mercato dopo la stagione degli incentivi

Negli ultimi anni il settore della riqualificazione energetica ha beneficiato di un forte impulso derivante dagli incentivi fiscali, che hanno favorito investimenti e interventi su larga scala. La progressiva riduzione di questi strumenti sta però aprendo una nuova fase, nella quale diventa necessario sostenere una domanda più consapevole e meno dipendente dalle agevolazioni.

In questo contesto, secondo ENEA, il mercato richiede un'evoluzione delle competenze tradizionali. Accanto alle conoscenze tecniche assumono infatti un ruolo sempre più importante la capacità di comunicare il valore degli interventi, accompagnare il processo decisionale e costruire un rapporto di fiducia con i committenti.

Da qui nasce l'idea del Facilitatore della Riqualificazione, una figura professionale capace di tradurre la complessità tecnica in informazioni comprensibili e di supportare cittadini, imprese e investitori nelle scelte legate all'efficientamento energetico degli edifici.

A chi è rivolta la Masterclass ENEA e il programma di formazione

L'iniziativa si rivolge ai professionisti che operano lungo l'intera filiera della riqualificazione energetica, dai progettisti ai tecnici, dalle imprese agli installatori, fino ai consulenti energetici e agli altri operatori coinvolti nei processi di trasformazione del patrimonio edilizio.

Il programma della Masterclass prevede quattro webinar tematici, tre laboratori pratici online e un evento conclusivo nell'ambito del SAIE 2026.

Il primo appuntamento è fissato per il 10 giugno 2026 con il webinar dal titolo "Perché oggi le decisioni non partono", dedicato all'analisi delle dinamiche che influenzano il mercato della riqualificazione energetica e delle principali barriere che rallentano gli investimenti.

Tra gli argomenti affrontati figurano lo scenario post-incentivi, le nuove resistenze del mercato, il tema del rischio percepito, i fattori psicologici che incidono sulle decisioni e i meccanismi che guidano concretamente le scelte di investimento.

A supporto delle attività formative, i partecipanti riceveranno inoltre il Toolkit del Facilitatore della Riqualificazione, una raccolta di strumenti operativi pensati per l'attività professionale quotidiana, tra cui modelli per l'analisi dei bisogni, guide alla comunicazione del valore degli interventi e schemi per la gestione delle principali obiezioni formulate dai clienti.

Come iscriversi e partecipare

La partecipazione alla Masterclass è gratuita. Tutti i dettagli sul programma e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dedicato all'iniziativa.

Per informazioni sul SAIE Bologna è possibile consultare il sito ufficiale oppure inviare una mail alla segreteria organizzativa.