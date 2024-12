Milleproroghe 2025: il Consiglio dei Ministri approva il Decreto

Più tempo per i lavori di riqualificazione energetica e sismica per le strutture ricettive, nuove scadenze sui termini di inizio e fine lavori di edilizia privata e per le covenzioni di lottizzazione urbanistica, slittamento dell’obbligo per le imprese di polizza contro le calamità naturali: sono solo alcune delle misure previste nel Milleproroghe 2025, il decreto-legge recentemente approvato in Consiglio dei Ministri e recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

Milleproroghe 2025: in arrivo il nuovo Decreto

Come di consueto, il testo prevede proroghe e modifiche normative per garantire la continuità dell’azione amministrativa e introdurre misure organizzative essenziali finalizzate all’efficienza e l’efficacia dell’azione delle PA.

Proprio per questo, a essere interessati dalle proroghe sono i diversi dicasteri, con un provvedimento “omnibus” che investe numerosi ambiti. Vediamone alcuni.