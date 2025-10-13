Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Page di ALsistem: il design del serramento che porta la luce in casa

Una parete trasparente capace di ridefinire il rapporto tra interno ed esterno: Page è il sistema scorrevole in alluminio che unisce design, luce naturale e sostenibilità per spazi residenziali e contract

di ALsistem - 13/10/2025

Page di ALSISTEM: il design del serramento che porta la luce in casa

Nell’era in cui benessere, comfort e sostenibilità plasmano l’architettura contemporanea, ALsistem si distingue con soluzioni d’infisso che celebrano estetica minimalista e prestazioni avanzate. Con un catalogo di sistemi che spazia dai battenti agli scorrevoli, fino alle facciate continue. Sistemi con tecnologia Made in Italy spinti da movimentazioni meccaniche e soluzioni ingegneristiche davvero audaci. Ogni prodotto è pensato per valorizzare l’ambiente interno, offrire protezione e durabilità e dare spazio massimo alla luce naturale.

Page: la luce si fa spazio in casa con il sistema scorrevole di ALsistem

La luce naturale è sinonimo di qualità dell’abitare e prestigio degli spazi interni negli edifici contemporanei. Amplifica gli spazi, valorizza i dettagli, genera benessere. È da questa filosofia della luce che nasce Page, il sistema scorrevole in alluminio di ALsistem progettato per offrire nuove prospettive all’architettura residenziale e contract. Non un semplice serramento, ma una parete trasparente capace di ridefinire il rapporto tra interno ed esterno, fondendo design, tecnologia e sostenibilità.

Page di ALSISTEM: il design del serramento che porta la luce in casa

Linee essenziali, massima luminosità

Il cuore di Page è la sua estetica minimale. I profili sottilissimi e il nodo centrale ridotto al minimo lasciano quasi tutto lo spazio al vetro, creando un vero effetto “tutto vetro”, un obiettivo ricercato e desiderato da ogni architetto. La casa si apre così alla luce e al paesaggio, diventando un ambiente dinamico, senza barriere visive. Con Page, anche gli ambienti interni più ridotti acquistano profondità e valore, mentre i grandi ambienti si trasformano letteralmente in scenografie panoramiche.

Prestazioni tecniche senza compromessi

Dietro questa leggerezza visiva c’è un’anima altamente tecnologica. I profili in alluminio a taglio termico con vetri performanti assicurano comfort invernale ed estivo.

Lo scorrevole portafinestra a due ante, nelle dimensioni 1480 (+/- 25%) mm x 2180 (+/- 25%) mm, con vetro Ug 0,6 W/m²K e psi 0,33 W/mK, raggiunge una trasmittanza termica Uw = 1 W/m²K, in linea con gli standard più avanzati dell’edilizia residenziale ad alta efficienza energetica

I carrelli ad alta portata permettono di movimentare senza sforzo ante di grandi dimensioni, offrendo una scorrevolezza fluida e sicura. La qualità costruttiva di ALsistem garantisce sempre affidabilità e durata nel tempo, anche in condizioni climatiche difficili.

Page di ALSISTEM: il design del serramento che porta la luce in casa

Page di ALSISTEM: il design del serramento che porta la luce in casa

Estetica, qualità e sostenibilità in un unico sistema

Con Page, la finestra diventa un progetto architettonico a sé stante. Le ante possono raggiungere dimensioni generose, trasformandosi in vere e proprie pareti trasparenti che abbattono i confini tra casa e natura. È il sistema ideale per ville, attici panoramici e residenze di prestigio in cui la ricerca spinge l’architettura ad esaltare la continuità tra indoor e outdoor in un gioco di forme, colori ed elementi connessi dalla lice e dallo spazio aperto. Un living che si apre sul giardino, una sala che dialoga con la terrazza, una camera che si affaccia sul paesaggio: con Page, tutto diventa possibile.

Page di ALSISTEM: il design del serramento che porta la luce in casa

Page non è solo bellezza e performance. È anche un prodotto che risponde ai fondamentali requisiti di sostenibilità. L’alluminio utilizzato è derivato da filiere circolari che riutilizzano quote di almeno il 85% per produrre le bollette da cui ALsistem estrude il profilo del Page. L’alluminio vanta il primato di essere riciclabile al 100% senza mai perdere le proprie caratteristiche tecniche e meccaniche.

La filiera è tracciata e completamente Made in Italy, sempre più orientata alla salvaguardia delle competenze industriali e della circolarità. I prodotti ALsistem rispettano i criteri ambientali minimi (CAM) offrendo un set di sistemi ad alte prestazioni energetiche in grado di soddisfare i più alti standard ambientali in sede di assegnazione di gare d’appalto. Le doti intrinseche di questi sistemi sono uniche e altamente premianti nei processi di validazione delle principali certificazioni internazionali in materia di architettura sostenibile. Una scelta consapevole che unisce estetica e responsabilità, in linea con le sfide della transizione ecologica.

