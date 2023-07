Parco Agrisolare: le indicazioni del GSE per la comunicazione fine lavori

È attiva sul Portale Agrisolare, accessibile dall'Area Clienti del GSE la funzionalità destinata ai Soggetti Beneficiari delle Proposte ammesse ai finanziamenti con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 – “Parco Agrisolare" la funzionalità per comunicare la fine dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari e per trasmettere la documentazione ai fini dell'erogazione del contributo.

Parco Agrisolare: ok alla comunicazione fine lavori

La conferma arriva dallo stesso Gestore dei Servizi Energetici, che specifica sul proprio sito le modalità di accesso e per comunicare la fine lavori per gli interventi finanziati con risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, comprendenti l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo.

In particolare, con la Misura sono stati selezionati e finanziati interventi consistenti nell'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività delle imprese beneficiarie, con l'obietivo di raggiungere l'installazione di almeno 375 MW di nuovi impianti solari fotovoltaici.

Oltre a questa attività, i beneficiari possono eseguire uno o più interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati per il miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture, tra cui:

rimozione e smaltimento dell'amianto dai tetti;

realizzazione dell'isolamento termico dei tetti;

realizzazione di sistemi di aerazione.

Gli impianti fotovoltaici devono avere una potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp; contestualmente è possibile richiedere un contributo per l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e/o di dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile.

Parco Agrisolare: soggetti beneficiari e risorse

Come stabilito con DM del MIPAAF 25 marzo 2022, n. 140119, integrato dal DM 15 luglio 2022, n. 315434, consente l'accesso alle risorse per lo sviluppo del “Parco Agrisolare" identificando come Soggetti Beneficiari:

a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) le imprese agroindustriali;

c) le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Le risorse, complessivamente pari a 1,5 miliardi di euro, sono così suddivise: