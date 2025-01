Pareti tagliafuoco: nuova documentazione tecnica sulle prestazioni delle murature POROTON®

Il Consorzio Poroton Italia® ha aggiornato la documentazione tecnica sulle Pareti tagliafuoco POROTON®. Una disamina completa e aggiornata sulle normative e focus sulle strategie di protezione passiva nei confronti degli incendi. La documentazione è scaricabile gratuitamente dal sito di POROTON®.

Le pareti tagliafuoco POROTON® sono una soluzione sicura ed efficiente per la costruzione di edifici resistenti al fuoco.

Classe di reazione al fuoco “Euroclasse A1”

La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che manifesta i suoi effetti nella fase di prima propagazione dell’incendio, con l’obiettivo di limitare l’innesco dei materiali e ridurre la propagazione stessa dell’incendio.

La classe di reazione al fuoco, che contraddistingue i diversi prodotti, fornisce quindi un giudizio sull’attitudine del materiale a contribuire o meno al carico di incendio.

Come spiegato nella documentazione tecnica, i prodotti POROTON® appartengono alla classe di reazione al fuoco “Euroclasse A1” possedendo tutti i requisiti prescritti per farne parte. Questa classificazione, che significa che il materiale non fornisce alcun contributo all’incendio, comporta in automatico l’esenzione da qualsiasi obbligo di prove e/o omologazioni di sorta. Essi sono quindi incombustibili, non contribuiscono in alcun modo al carico d’incendio e non emettono fumi e/o gas tossici.

Resistenza al fuoco dei prodotti POROTON®

La resistenza al fuoco rappresenta una fondamentale misura di protezione passiva per garantire, in condizioni di incendio, un opportuno livello di sicurezza della costruzione.

Il Consorzio POROTON® Italia ha sempre riservato grande attenzione alle prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti a marchio POROTON® e per questo motivo ha provveduto costantemente ad aggiornare le certificazioni delle soluzioni costruttive proposte, per fornire strumenti e supporto concreto ai tecnici e progettisti che operano nell’ambito della prevenzione incendi.

Durante l’incendio le pareti in POROTON®:

non contribuiscono in nessun modo al carico d’incendio;

mantengono inalterato il loro potere isolante;

non emettono fumi o gas tossici.

Il comportamento al fuoco di una parete in laterizio è fortemente influenzato dal fattore inerzia termica.

Le pareti in POROTON® sono dotate di notevole inerzia termica e, se confrontate con pareti in elementi di laterizio normale, presentano sicuramente un comportamento al fuoco migliore.

Certificazione della resistenza al fuoco di pareti POROTON®

Il Consorzio POROTON® Italia ed i produttori ad esso associati che dispongono del “Rapporto di classificazione” o del “Rapporto di applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco” riferito ai loro prodotti od elementi costruttivi, possono fornire al tecnico abilitato la documentazione richiesta dalla legislazione vigente per assolvere le pratiche di prevenzione incendi.

Nell’articolo completo sono riportate due tabelle che riassumono schematicamente in relazione alle diverse modalità di certificazione previste dal D.M. 16.2.2007 e dal D.M. 3.8.2015 e s.m.i., al campo d’impiego (parete di separazione non portante o parete portante) ed alla documentazione aggiornata in possesso del Consorzio POROTON® Italia e delle aziende ad esso associate, le prestazioni al fuoco delle diverse tipologie di muratura POROTON®.

Conclusioni

La nuova documentazione tecnica aggiornata sul comportamento al fuoco delle pareti POROTON® conferma che i prodotti POROTON® sono una soluzione sicura ed efficiente per la costruzione di edifici resistenti al fuoco.

Le pareti POROTON® offrono numerosi vantaggi in termini di resistenza al fuoco, isolamento termico, isolamento acustico e sostenibilità.

È possibile scaricare la documentazione tecnica gratuitamente (https://www.poroton.it/servizi-edilizia/documentazione-tecnica/capitolo-5-pareti-tagliafuoco-poroton/) dal sito www.poroton.it.