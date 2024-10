Patente cantieri edili: da oggi scatta l'obbligo

Il tanto “temuto” 1° ottobre 2024 è arrivato, aprendo a una nuova stagione per la sicurezza nei cantieri edili, con l’entrata in vigore della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi del settore.

Patente cantieri edili: da oggi in vigore

Nello specifico, con l’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024, è stato integralmente sostituito l’art. 27 del Testo Unico Sicurezza Lavoro (d.Lgs. n. 81/2008), che disciplina la patente a crediti nei cantieri edili, ovvero il titolo abilitante obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi per operare nei cantieri temporanei o mobili.

Per rispondere al nuovo obbligo normativo e così come previsto nella nuova versione dell’art. 27 del TUSL, sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

il Decreto del Ministero del Lavoro 18 settembre 2024, n. 132 che ha stabilito: le modalità di presentazione della domanda; i contenuti informativi della patente; i presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente; le modalità di attribuzione dei crediti e dei crediti ulteriori; la sospensione dell’incremento dei crediti; le modalità di recupero dei crediti decurtati.



la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 23 settembre 2024, n. 4, contenente: alcuni chiarimenti su diversi aspetti operativi legati al rilascio e alla gestione della patente; il modulo per l'autocertificazione del possesso dei requisiti, da inviare tramite PEC e che potrà essere utilizzato solo fino al 31 ottobre 2024, vincolando l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la stessa data.



Vediamo i soggetti interessati e i requisiti per il rilascio, le modalità di attribuzione e decurtazione dei crediti, i casi di sospensione della patente e i controlli a carico del committente o del responsabile dei lavori.