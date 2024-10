Patente cantieri edili: pubblicate le nuove FAQ dell'INL

Dopo le prime FAQ dello scorso 4 ottobre, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce nuovi chiarimenti sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nei cantieri edili temporanei e mobili (c.d. “patente a crediti”), previsto dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, che ha sostituito integralmente l’art 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

Patente cantieri: l'INL aggiorna le FAQ

Ricordiamo che dal 1° ottobre 2024 sussiste l'obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, di possesso della patente rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite richiesta sul portale dedicato.

Sono esclusi dall’obbligo di patente:

i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a titolo esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri ecc.);

(a titolo esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri ecc.); le imprese in possesso dell' attestazione di qualificazione SOA , in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);

, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023); le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente viene rilasciata a fronte del possesso dei seguenti requisiti, che possono essere autocertificati esclsuivamente fino al 31 ottobre:

iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;

possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);

avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in forza dell’autocertificazione e senza avere presentato richiesta di rilascio della patente.

Nonostante le numerose richieste ricevute per il rilascio della patente, segno che comunque il sistema sta andando a regime, ancora molti operatori lavorano in forza dell'autocertificazione che, come più volte ribadito dall'INL, non corrisponde alla presentazione dell'istanza.

Non solo: tanti dubbi permangono sulla corretta applicazione della normativa, a cui l'INL ha inteso rispondere pubblicando altre 13 FAQ.

Ne pubblichiamo il testo integrale, suddividendole in due aree tematiche: