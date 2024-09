Patente cantieri: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento. Ecco tutte le novità

Nonostante le perplessità del Consiglio di Stato e il tam tam di notizie che ne è conseguito, nessuna proroga per la patente nei cantieri che dall’1 ottobre 2024 sarà pienamente operativa.

Patente nei cantieri: in Gazzetta il regolamento

Soprattutto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministero del Lavoro 18 settembre 2024, n. 132 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

Il nuovo provvedimento del Ministero del Lavoro è attuativo di quanto previsto all’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in Legge n. 56/2024, che ha sostituito l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL) disponendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

Il nuovo art. 27 del TUSL, al comma 1, ha disposto che “A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Il successivo comma 3 ha previsto che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8”.