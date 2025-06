Patente cantieri: l’INL sulle sanzioni per false dichiarazioni

Cosa succede se un lavoratore autonomo risulta essere invece un lavoratore dipendente di una ditta, per altro sprovvista di patente a crediti il cui obbligo è sancito dall’art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008? Quali sanzioni vanno applicate e, soprattutto, a chi?

A fare chiarimenti sull’applicabilità della sanzione prevista dal comma 11 dell'art 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), come novellato dall’art. 29, comma 19, del Decreto Legge n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, è la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 4 giugno 2025, n. 964.

Patente a crediti: chiarimenti da INL sulle sanzioni e sulle responsabilità

Nel caso in esame, da alcuni controlli è risultato che un lavoratore non abbia operato in qualità di autonomo, ma come lavoratore dipendente del committente (impresa affidataria).

Ne deriva, secondo l'INL, che vanno irrogate:

le sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro ;

; le sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non solo: qualora si accerti che l’impresa affidataria, committente dell’artigiano fittizio, abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 27, comma 11.