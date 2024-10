Patente cantieri: i tutorial dell'INL per fare richiesta

Delle guide passo passo, pensate per spiegare a imprese, lavoratori autonomi ed eventuali soggetti delegati come presentare l’istanza per il rilascio della patente a crediti, il cui possesso è obbligatorio già dal 1° ottobre 2024.

Patente cantieri edili: i tutorial dell'INL per la presentazione dell'istanza

Nascono con questo obiettivo i tutorial realizzati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per agevolare gli operatori coinvolti nell’utilizzo della piattaforma per la presentazione delle istanze.

Ricordiamo che, come previsto dall’art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 - integralmente sostituito dall’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in legge n. 56/2024 – dal 1° ottobre 2024 è in vigore la c.d. “Patente a crediti”, strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008.

Restano esclusi dalla presnetazione dell'istanza:

i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);

le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);

le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE è necessario il possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.