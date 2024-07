Patente a crediti nei cantieri: come funziona?

In attesa dell’approvazione definitiva del decreto attuativo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato delle slide esplicative su quelli che saranno i contenuti del provvedimento sul sistema di patente a crediti per i cantieri edili, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.

Patente a punti per i cantieri: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Un vero e proprio vademecum su un sistema introdotto dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4), convertito in legge n. 56/2024 e successivamente modificato con il D.L. n. 60/2024 (c.d. "Decreto Coesione") che ha sostituito l'art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro), prevedendo l’istituzione di una “patente” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione dei soggetti:

che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;

in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;

in possesso dell’attestazione SOA prevista dal codice dei contratti pubblici.

Obiettivo è aumentare la sicurezza nei cantieri e diminuire gli incidenti sul lavoro, attraverso un sistema di qualificazione delle imprese.

In particolare è previsto che al momento della registrazione al sistema, all’impresa vengano attribuiti 30 crediti, che vengono decurtarti in caso di incidenti e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’impresa conmeno di 15 punti non può operare, salvo per la chiusura dei cantieri in corso.

I contenuti del Decreto attuativo

Tra le disposizioni del nuovo art. 27, il comma 3 ha previsto la redazione di un decreto da parte del MLPS che individua le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione.

Nelle more della pubblicazione – ormai imminente – del Decreto, il Ministero ha appunto pubblicato delle slide esplicative su: