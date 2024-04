Patente e Sicurezza Cantieri: ecco le violazioni che comportano la decurtazione dei punti

Siamo ormai giunti al primo giro di boa per la conversione del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024) che si dovrà concludere entro e non oltre l’1 maggio 2024. Dopo l’iter in Commissione è arrivato il voto di fiducia al Governo (185 voti favorevoli e 115 contrari) su un testo profondamente rimaneggiato che contiene parecchie novità per rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri edili.

Patente a crediti: la novità per la sicurezza nei cantieri

Cambia il testo dell’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024 che modifica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro, TUSL):

sostituendo integralmente l’art. 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”;

modificando l’art. 90 relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

Rilevante è la sostituzione dell’art. 27 del TUSL, mediante la quale è prevista a partire dall’1 ottobre 2024 l’istituzione di una “patente” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, fatta esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: