Piano Casa e Testo Unico Edilizia: riforme da fare insieme

Il nuovo Piano Casa va elaborato di pari passo con la definizione della riforma del Testo Unico dell’Edilizia. È questa in sintesi la riflessione del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), operata attraverso le parole del presidente Massimo Crusi: “Condividiamo l’attenzione del MIT per il recupero del patrimonio edilizio come risposta al problema del disagio abitativo e riteniamo che l’esigenza di una definizione legislativa di semplificazioni procedurali per dare risposta, in tempi brevi, alle esigenze emerse nei territori non debba risultare pregiudizievole di un disegno organico di riordino di tutta la normativa edilizia”.

Piano Casa: le soluzioni passano dalla riforma del Testo Unico Edilizia

Come ha spiegato il presidente del CNAPPC, si tratta di una “Riforma urgente e non più differibile sia per la difficoltà di sintesi tra vecchie leggi urbanistiche e normativa edilizia, sia per la necessità di una attualizzazione normativa in risposta alle esigenze di semplificazione e razionalizzazione in grado di supportare un futuro sostenibile per il nostro Paese”.

Per Crusi è questa la strategia per affrontare il tema, di grande attualità, della risoluzione delle piccole difformità edilizie e dell’accertamento di legittimità degli immobili che, secondo quanto annunciato dal Ministro Salvini, mira a rispondere alla necessità di rendere disponibili un maggior numero di unità residenziali per far fronte al fabbisogno abitativo. “ dAgevolare l’operatività edilizia per molti fabbricati che risultano bloccati per la mancanza di risposta alle richieste di accertamento dello stato legittimo non deve essere l’ennesimo intervento tampone, ma deve rientrare nella riforma complessiva ed organicaella normativa per il settore edilizio che va realizzata in tempi brevi”.

Un orientamento condiviso da Anna Buzzacchi, Responsabile del Dipartimento Patrimonio culturale, ambiente e sostenibilità e componente per il CNAPPC del Tavolo per il Piano Casa: “Condividiamo la necessità di provvedere in tempi brevi a semplificazioni procedurali, rileviamo tuttavia che la mancanza di organicità della normativa vigente è in gran parte frutto di numerosi interventi di modifica spesso attuati nel tempo con decretazioni d’urgenza, finalizzati a supportare il comparto economico dell’edilizia ed a snellire gli aspetti procedurali che, nei fatti, hanno prodotto scarsa chiarezza interpretativa. L’interesse pubblico per la rimozione di incertezze giuridiche in merito alla risoluzione di piccole difformità e per l’accertamento di legittimità degli immobili comporta, invece, che le definizioni legislative abbiano valore di norma unica per tutto il territorio nazionale e che siano all’interno della riforma della normativa edilizia esistente.”

Nelle more di leggere il provvedimento annunciato dal Ministro Salvini per il superamento delle piccole irregolarità edilizie, “il CNAPPC si augura che vengano ripresi in tempi rapidi i lavori per la riforma del Testo Unico dell’Edilizia al quale siamo pronti a dare un fattivo contributo e che, sempre a breve, si giunga anche alla definizione del Piano Casa”, conclude Crusi.