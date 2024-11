Pickup: i migliori modelli del 2024

I pickup sono veicoli particolari, appartenenti alla categoria degli autocarri leggeri e sono tra i modelli più scelti e apprezzati quando si deve affrontare un viaggio per la facilità con cui possono trasportare carichi e merci nel tipico cassone posteriore.

I migliori pickup del 2024

Sono tanti i marchi che hanno prodotto pickup diventati anche simbolici nel corso della storia, ma, come accade per i veicoli di tutti i generi, un utilizzo intensivo può dar luogo alla necessità di effettuare riparazioni e sostituire parti. In questo senso, una risorsa indispensabile per tutti i proprietari di auto e pickup è Ovoko, un portale dedicato al mercato delle parti di veicolo originali usate. Grazie all’ampiezza del suo catalogo, che comprende marchi di tutti i generi fra cui i ricambi Opel, il sito si è affermato e oggi sta vedendo la sua reputazione crescere anche per la qualità del servizio offerto. In questo articolo, invece, vediamo quali sono i modelli di pickup migliori dell’anno che sta per terminare e quelli che arriveranno a breve.

Ford si conferma leader nel segmento

Ford è il brand automobilistico che, forse, è riuscito a legarsi più strettamente di qualsiasi altro a questa specifica tipologia di veicolo. Il 2024 non ha fatto eccezione e la casa americana è riuscita a produrre diversi modelli di grande qualità e molto apprezzati dagli esperti, oltre che dagli stessi conducenti. Spicca Maverick, il pickup più conveniente di Ford, con un EcoBoost turbo da 2,0 litri che diventa propulsore di volume e un ibrido disponibile come aggiornamento, ma è pressoché immancabile in questa selezione l’F-150, che da anni conserva una cospicua fetta di mercato soprattutto negli Stati Uniti, con frequenti apparizioni nelle varie classifiche dei veicoli più venduti nell’anno. Le modifiche a F-150 2024 sono state evolutive: è cambiato leggermente il design sia all’interno che all’esterno, è stato aggiunto un nuovo motore di base e, soprattutto, è stato ampliato l’elenco delle funzionalità standard a disposizione dei conducenti. Nel segmento dei camion full size, F-150 2024 è rimasto uno dei modelli più forti in assoluto.

Non solo Ford

Ci sono, comunque, altri marchi che sono stabilmente fra quelli meglio recensiti per quanto concerne questa tipologia di auto. Un esempio concreto è offerto da Ram, presente in questa graduatoria con 2500, migliore per capacità di traino e di carico rispetto al gemello 1500, ma anche dotato di un GVWR più elevato per essere in grado di supportare al meglio la struttura. Questo pickup compete, e spesso batte, molti pickup di fascia media dal peso vicino a tre quarti di tonnellata. C’è anche il rivoluzionario pickup R1T di Rivian, che è tornato nel 2024 con piccoli aggiornamenti come le modalità Kneel e Camp per massimizzare l’utilità delle sospensioni pneumatiche, ma significativi progressi sono arrivati anche nelle prestazioni grazie al doppio motore. R1T offre la possibilità di registrare il viaggio e nuove funzionalità installate tramite un aggiornamento over the air.

La capacità di carico come discriminante

Altre due ottime scelte per questo segmento auto sono il Ram 3500 e Ford Ranger, che tornerà nel 2025. Il primo svetta nella sottocategoria dei pickup pesanti grazie alla sua solidità costruttiva che lo rende piuttosto longevo e con generose capacità di carico, il secondo dovrebbe vedere la cabina estendersi rispetto a quest’anno, modificando leggermente la configurazione del cassone e offrendo la possibilità di un propulsore ibrido. Uno dei veicoli di maggiore successo del settore è Chevrolet Colorado: si tratta, a differenza dei due precedenti, di un pickup di medie dimensioni che ha spesso ottenuto riconoscimenti da parte della stampa di settore. La differenza sostanziale rispetto agli altri modelli visti in questa classifica riguarda la capacità di carico decisamente inferiore: il vantaggio, ovviamente, risiede in una maggiore fluidità di guida, ma per chi è abituato a trasportare grandi quantità di merci potrebbe non essere la scelta più indicata. Naturalmente tanto dipende dalle esigenze specifiche e raccomandiamo sempre di cercare veicoli adeguati in questo senso.

E per il 2025?

L’anno prossimo sarà quello di GMC Canyon e di Ram 1500, ma sono attesi diversi altri modelli che promettono di ritagliarsi una cospicua fetta di mercato nel segmento, provando a rosicchiare qualcosa alle aziende leader per questa categoria di veicoli. Chevrolet punta forte su Silverado 1500, ma occhio anche a Toyota che propone il promettente Tundra 2025.