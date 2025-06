Pompa per acqua? Sceglietela a seconda delle esigenze

Pompe per irrigare, raccogliere l’acqua piovana, ridurre la pressione in casa, svuotare uno scantinato e gestire la piscina esterna. I diversi problemi che ne derivano possono essere risolti in maniera facile, economica e veloce.

Quale modello è adatto alle vostre esigenze?

Risolvere i problemi di drenaggio dell’acqua così come di approvvigionamento e circolazione può essere facile e davvero alla portata di tutti. Basterà scegliere il prodotto migliore come le pompe per acqua adatta ad ogni singola esigenza. Svuotare un locale, un seminterrato o un garage da una quantità importante di acqua non dovrà spaventare. Ovvio che il primo passo sarà quello di rivolgersi a personale qualificato ma si potrà operare anche in maniera autonoma. Come fare? Capire il problema, scegliere il prodotto più adatto anche a seconda delle caratteristiche, delle prestazioni e in ultimo (non per importanza) dei costi.

Come irrigare il giardino e aumentare la pressione in casa?

Partiamo proprio da uno dei problemi più comuni, quello degli scantinati allagati, delle vasche e delle cisterne o anche delle fosse settiche: ottima sarà la soluzione dell’acquisto di una pompa sommergibile da drenaggio per acqua pulita o sporca. In molti invece devono attivarsi per irrigare l’orto, le aree agricole o anche il giardino di casa. Come fare? Scegliere la pompa per irrigazione di superficie o anche sommersa con l’acqua utilizzata che potrà essere di pozzo, di falda di un fosso o anche di un laghetto. Nessun problema poi per aumentare anche la pressione dell’impianto di casa in questi sistemo che usano l’acqua piovana o quella di un pozzo. In questo caso servirà la pompa per la pressione dell’acqua, comunemente chiamata anche pompa autoadescante autoclave.

Circolatori e risparmio energetico, si può

Rimaniamo sempre all’interno di casa. Se si avrà bisogno di provvedere a rifornire l’acqua calda il riscaldamento servirà una pompa proprio per questo. Qui subentrano anche altri aspetti molto importanti: una pompa standard per il riscaldamento centralizzato incide per il 10% dei costi energetici. Scegliere i circolatori adatti permette d risparmiare fino al 70%. Non male vero!? E chi possiede una piscina? In molti cercano pompe da spirazione per quelle interrate o fuori terra che siano sicure, affidabili ovviamente, silenziose certamente ma soprattutto a un consumo energetici molto basso. Ancora per la casa sono utilizzati spesso i trituratori da bagno e cioè le unità automatiche di raccolta e sollevamento che hanno il grande vantaggio di poter essere sistemate direttamente dietro il water senza la necessità di ricorrere a tubazioni o a collegamenti di scarico. La loro funzione? Sollevano l'acqua di scarico in un punto più alto anche in presenza di tubazioni con minore diametro.

Pompe per i pozzi e per la raccolta di acqua piovana

Utile, a volte indispensabile, è anche la pompa per pozzo che viene utilizzata per l’irrigazione, approvvigionamento di acqua per uso domestico ma allo stesso tempo anche per il riciclo dell’acqua piovana che si accumula in specifiche cisterne di raccolta. Tra le diverse modalità anche alcune pompe per pozzo artesiano o anche trivellati. Si potrà ovviare anche alla raccolta e allo smaltimento delle acque reflue con una specifica stazione di raccolta per situazioni domestiche o negli scantinai, comunque con un’altezza inferiore rispetto alla fogna o per superfici in pendenza. Infine, in molti ricorrono alle pompe adatte per l’acqua piovana (uso interno ed esterno dell’abitazione) raccolta in cisterne, pozzi di raccolta o in un serbatoio per un utilizzo successivo.