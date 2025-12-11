mapei pavimentazioni architettoniche in pietra
PREMIO POROTON® 2025: svelati i vincitori

Assegnati tre primi premi ex aequo e sei menzioni speciali durante la Cerimonia di Premiazione della III edizione del Concorso PREMIO POROTON® 2025. Ai progetti vincitori di studioforma, COPRAT con bc studio e AD studio è andato il montepremi di 10.000 euro assegnato dalla Giuriap

di Consorzio POROTON® Italia - 11/12/2025

Si è conclusa venerdì 28 novembre, nella cornice di Villa Quaranta a Verona, la terza edizione del PREMIO POROTON® 2025. Il Concorso, che ha sempre grande partecipazione e qualità dei progetti presentati, ha visto la Giuria selezionare una rosa di 30 finalisti per poi decretare un Primo Premio ex aequo assegnato a tre opere che, seppur diverse per scala e funzione, condividono l'eccellenza nell'uso espressivo e prestazionale del materiale.

PREMIO POROTON® 2025: i vincitori della terza edizione

La Giuria, composta dall’Arch. Ida Origgi (ifdesign), dall’Ing. Arch. Luca Peralta (PERALTA – design&consulting) e dal Sig. Stefano Midolini Presidente del Consorzio POROTON® Italia, ha assegnato un montepremi complessivo di 10.000 euro, premiando la capacità dei progettisti e consegnando loro anche la “Lampada Zolla”, ottenuta dallo sguardo indipendente e creativo degli artisti e designer che trasformano un effetto collaterale della produzione: la fuoriuscita di una massa compatta di argilla dalla mattoniera, in un processo generativo di un oggetto d’arte e design.

Fasi della Cerimonia di Premiazione al PREMIO POROTON® 2025

I progetti Vincitori

I tre progetti che salgono insieme sul gradino più alto del podio rappresentano tre declinazioni differenti del “costruire in laterizio”: Casa LC di studioforma, la Nuova mensa della scuola primaria di Levata di COPRAT e bcstudio e QT6/3 di AD studio. Le opere coniugano efficienza funzionale, qualità architettonica e sostenibilità, valorizzando le prestazioni del sistema costruttivo POROTON®.

Nella pagina dedicata ai Vincitori del Premio POROTON® 2025 è possibile trovare foto, dettagli e il giudizio della Giuria per ciascun progetto.

1° Premio ex aequo

Casa LC – studioforma

Un'architettura definita dalla Giuria "silenziosa ma potentemente espressiva". Situata in un contesto anonimo, l'opera si impone come un monolite ("masso erratico") che scava al suo interno spazi luminosi e introversi, ridefinendo il concetto di abitare in periferia.

1° Premio ex aequo

Nuova mensa scuola primaria di Levata – COPRAT e bc studio

Un intervento che unisce efficienza funzionale e valore simbolico. La "lanterna" in policarbonato retroilluminata trasforma l'edificio scolastico in un punto di riferimento visivo, dimostrando come il laterizio possa dialogare con materiali leggeri in un contesto densamente edificato.

1° Premio ex aequo

QT6/3 Un caso di rigenerazione urbana – AD studio

Una torre di 15 piani a Settimo Torinese che diventa un nuovo "landmark" urbano. Il progetto è stato premiato per la capacità di relazionarsi con il tessuto esistente attraverso il basamento, slanciandosi poi verso il futuro con un linguaggio contemporaneo che guida la riqualificazione del quartiere.

Le menzioni speciali

Accanto ai Vincitori, la Giuria ha deciso di assegnare 6 Menzioni Speciali.

Menzione

Casa 2F – étimoarchitettura

Menzione

Scuola dell’infanzia NZEB – Studio Bombasaro

Menzione

Hippodrhome – Beretta Associati

Menzione

Residenze Romea Centro – Archh. Focaccia, Randi, Baltazzi

Menzione

Terravolante – PCA|Paolo Citterio Architetti

Menzione

Riecine Capanna – Loop Studio Associati

Dettagli dei progetti, foto e giudizi della Giuria nel sito ufficiale.

Lampada Zolla

Oltre al premio in denaro, a Vincitori e Menzioni è stata consegnata la "Lampada Zolla", un oggetto di design della collezione Fornace & Officina realizzato dal Munlab in versione speciale per il PREMIO POROTON® 2025. L'opera nasce da un blocco di argilla estruso che, essiccandosi naturalmente, crea spacchi unici, simboleggiando il legame indissolubile tra materia prima, processo industriale e creatività artistica.

Lampada Zolla realizzata da Munlab in versione speciale per il PREMIO POROTON® 2025

Prossima edizione

Consorzio POROTON® Italia ringrazia calorosamente i progettisti partecipanti che hanno animato questa IIIa edizione del Concorso PREMIO POROTON® e dà appuntamento alla prossima edizione.

