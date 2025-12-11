PREMIO POROTON® 2025: svelati i vincitori

Si è conclusa venerdì 28 novembre, nella cornice di Villa Quaranta a Verona, la terza edizione del PREMIO POROTON® 2025 . Il Concorso, che ha sempre grande partecipazione e qualità dei progetti presentati, ha visto la Giuria selezionare una rosa di 30 finalisti per poi decretare un Primo Premio ex aequo assegnato a tre opere che, seppur diverse per scala e funzione, condividono l'eccellenza nell'uso espressivo e prestazionale del materiale.

PREMIO POROTON® 2025: i vincitori della terza edizione

La Giuria, composta dall’Arch. Ida Origgi (ifdesign), dall’Ing. Arch. Luca Peralta (PERALTA – design&consulting) e dal Sig. Stefano Midolini Presidente del Consorzio POROTON® Italia, ha assegnato un montepremi complessivo di 10.000 euro, premiando la capacità dei progettisti e consegnando loro anche la “Lampada Zolla”, ottenuta dallo sguardo indipendente e creativo degli artisti e designer che trasformano un effetto collaterale della produzione: la fuoriuscita di una massa compatta di argilla dalla mattoniera, in un processo generativo di un oggetto d’arte e design.

Fasi della Cerimonia di Premiazione al PREMIO POROTON® 2025

I progetti Vincitori

I tre progetti che salgono insieme sul gradino più alto del podio rappresentano tre declinazioni differenti del “costruire in laterizio”: Casa LC di studioforma, la Nuova mensa della scuola primaria di Levata di COPRAT e bcstudio e QT6/3 di AD studio. Le opere coniugano efficienza funzionale, qualità architettonica e sostenibilità, valorizzando le prestazioni del sistema costruttivo POROTON®.

Nella pagina dedicata ai Vincitori del Premio POROTON® 2025 è possibile trovare foto, dettagli e il giudizio della Giuria per ciascun progetto.

1° Premio ex aequo

Casa LC – studioforma



Un'architettura definita dalla Giuria "silenziosa ma potentemente espressiva". Situata in un contesto anonimo, l'opera si impone come un monolite ("masso erratico") che scava al suo interno spazi luminosi e introversi, ridefinendo il concetto di abitare in periferia.

1° Premio ex aequo

Nuova mensa scuola primaria di Levata – COPRAT e bc studio

Un intervento che unisce efficienza funzionale e valore simbolico. La "lanterna" in policarbonato retroilluminata trasforma l'edificio scolastico in un punto di riferimento visivo, dimostrando come il laterizio possa dialogare con materiali leggeri in un contesto densamente edificato.

1° Premio ex aequo

QT6/3 Un caso di rigenerazione urbana – AD studio

Una torre di 15 piani a Settimo Torinese che diventa un nuovo "landmark" urbano. Il progetto è stato premiato per la capacità di relazionarsi con il tessuto esistente attraverso il basamento, slanciandosi poi verso il futuro con un linguaggio contemporaneo che guida la riqualificazione del quartiere.