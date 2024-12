Prevenzione sismica negli edifici industriali: come proteggere i capannoni e ridurre i costi sui premi assicurativi

Entro il 31 marzo 2025 le aziende italiane saranno tenute a stipulare un’assicurazione contro i rischi catastrofali, come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. Introdotta con l’ultima Legge di Bilancio (L. n. 213 del 30 dicembre 2023), la norma è stata concepita per consentire alle aziende di tutelarsi dagli eventi climatici estremi, oggi sempre più frequenti, e incentivare gli interventi di prevenzione, tra i quali si inseriscono a pieno titolo quelli connessi al rischio sismico.

Prevenzione sismica negli edifici industriali: una soluzione per ridurre i costi delle polizze catastrofali

La scadenza per l’adempimento dell’obbligo assicurativo, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata posticipata nei giorni scorsi dal decreto Milleproroghe, concedendo alle aziende 3 mesi in più per stipulare la polizza.

In questo contesto, per aiutare le imprese a tutelare la sicurezza dei lavoratori e salvaguardare il valore del patrimonio aziendale, Progetto Sisma ha ideato Industrial, un servizio su misura per il miglioramento delle prestazioni sismiche degli edifici industriali.

Questa soluzione garantirà una protezione adeguata degli immobili, contribuendo anche a ridurre il premio della nuova assicurazione contro gli eventi catastrofali. Ne analizzeremo le caratteristiche in questo articolo.

Industrial: il servizio su misura di Progetto Sisma

Industrial è un servizio rivolto alle imprese che dispongono di prefabbricati e capannoni industriali le cui condizioni strutturali possono essere migliorate per rispondere efficacemente agli eventi sismici.

Il servizio prevede un affiancamento del cliente lungo tutte le fasi del progetto di ristrutturazione, dalle analisi preliminari alla chiusura del cantiere, e viene personalizzato in base alle esigenze dell’azienda.

L’obiettivo è quello di semplificare il lavoro di imprenditori, RSPP e dei soggetti coinvolti nell’intervento e ridurre al minimo i disagi in azienda. Il cliente, infatti, potrà contare su un unico referente per tutto il progetto e su un intervento curato nei minimi dettagli per evitare onerosi fermi macchina e interferenze con le attività produttive.

Dalle analisi al cantiere: cosa prevede il servizio Industrial

1. Analisi della vulnerabilità sismica

Il primo passo per migliorare la sicurezza di un capannone è un’accurata ispezione dell’edificio. I tecnici di Progetto Sisma, in collaborazione con il tecnico incaricato, analizzano le caratteristiche strutturali del prefabbricato.

Tenendo conto dell’anno di costruzione, delle normative in vigore e della zona sismica di appartenenza, viene redatta una valutazione dettagliata delle vulnerabilità dell’edificio e vengono determinate le aree di intervento.

2. Supporto e consulenza tecnica

Una volta completata la fase di analisi, il team di Progetto Sisma supporta l’azienda passo per passo nella gestione del progetto e fornisce, in caso di necessità, un servizio di progettazione completo.

La metodologia di intervento e i sistemi di rinforzo proposti al cliente saranno i più idonei a rispettare il layout aziendale, garantendo al contempo la continuità delle attività produttive.

Progetto Sisma è in grado di fornire direttamente soluzioni di rinforzo tradizionali o innovative, per far fronte a interventi locali o finalizzati al miglioramento del comportamento globale della struttura.

Ove necessario, sarà possibile raggiungere i livelli di sicurezza previsti dalla normativa per le nuove costruzioni (adeguamento sismico).

3. Posa in opera dei sistemi di rinforzo

Una volta approvato il progetto, si procede con la realizzazione dell’intervento. Progetto Sisma coordina le attività in cantiere, ponendosi l’obiettivo di evitare fermi macchina e rallentamenti della produzione.

Gli interventi vengono eseguiti rapidamente e a regola d’arte, riducendo al minimo la produzione di polvere.

I vantaggi del servizio Industrial

Un unico interlocutore per l’intero progetto

Interventi rapidi e non invasivi

Sicurezza e continuità operativa

Aumento del valore dell’immobile

Riduzione dei costi assicurativi.

Come anticipato, grazie al miglioramento delle prestazioni sismiche, l’impresa può ottenere una riduzione del costo dell’assicurazione sui rischi catastrofali. I premi, infatti, saranno proporzionali al rischio, tenendo in considerazione le caratteristiche del territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati.

Perché scegliere Industrial?

In un contesto normativo che impone nuove responsabilità alle aziende, come l’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali, l’intervento per il miglioramento sismico degli edifici industriali non è solo una misura di sicurezza, ma un investimento intelligente.

Grazie a Industrial, le imprese potranno contare su una soluzione efficace e personalizzata per proteggere dipendenti, impianti e macchinari, mantenendo la continuità operativa all’interno delle strutture.

Per saperne di più, contatta i tecnici di Progetto Sisma a questo indirizzo mail.