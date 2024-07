Project manager nei lavori pubblici: analisi comportamentale

Nel contesto della gestione dei progetti nei settori pubblici, i Project Manager devono non solo possedere competenze tecniche, ma anche una capacità avanzata di prendere decisioni efficaci. Daniel Kahneman, psicologo premio Nobel per l'economia nel 2002, professore all'Università di Princeton, fu uno dei fondatori della finanza comportamentale, ha fornito un quadro utile per comprendere il processo decisionale umano attraverso i concetti dei Sistemi 1 e 2.

Il processo decisionale di Kahneman

“La razionalità umana viene ostacolata da distorsioni del giudizio (bias cognitivi) che portano a errori sistematici nel momento in cui occorre prendere decisioni in condizioni di incertezza”. (Daniel Kahneman)

Questi sistemi rappresentano due modalità di pensiero fondamentali: