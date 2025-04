Proteggere il terrazzo dalle infiltrazioni: le possibili soluzioni

Le infiltrazioni d’acqua nei terrazzi rappresentano una delle problematiche più comuni e dannose per gli edifici. L’acqua che si insinua al di sotto delle superfici può compromettere non solo l’estetica, ma anche la struttura stessa del terrazzo, causando danni come il distacco del pavimento, la formazione di muffe e, nei casi peggiori, il deterioramento delle solette.

Per questo motivo, proteggere il terrazzo dalle infiltrazioni è fondamentale per garantire la durabilità e la sicurezza della struttura. Ma quali sono le cause principali delle infiltrazioni e quali soluzioni adottare per prevenirle efficacemente? In questo articolo, analizzeremo i fattori che portano a tali problematiche e le migliori strategie per impermeabilizzare terrazzi e balconi, con un focus sulle soluzioni innovative, come i sistemi impermeabilizzanti liquidi.

Le cause delle infiltrazioni d’acqua nei terrazzi

Le infiltrazioni d’acqua nei terrazzi possono essere provocate da molteplici fattori, tra cui:

Usura dei materiali : con il tempo, gli strati impermeabilizzanti esistenti possono deteriorarsi a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici, perdendo la loro efficacia protettiva.

: con il tempo, gli strati impermeabilizzanti esistenti possono deteriorarsi a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici, perdendo la loro efficacia protettiva. Errata progettazione e posa in opera : un’inadeguata pendenza, l’assenza di giunti di dilatazione o l’uso di materiali non idonei possono favorire l’accumulo di acqua e la sua penetrazione all’interno delle superfici.

: un’inadeguata pendenza, l’assenza di giunti di dilatazione o l’uso di materiali non idonei possono favorire l’accumulo di acqua e la sua penetrazione all’interno delle superfici. Movimenti strutturali : gli edifici sono soggetti a dilatazioni termiche e piccoli assestamenti che possono provocare microfessurazioni nei materiali impermeabilizzanti tradizionali, facilitando l’ingresso dell’acqua.

: gli edifici sono soggetti a dilatazioni termiche e piccoli assestamenti che possono provocare microfessurazioni nei materiali impermeabilizzanti tradizionali, facilitando l’ingresso dell’acqua. Mancanza di manutenzione : un’impermeabilizzazione priva di una regolare manutenzione può sviluppare crepe o distacchi del rivestimento impermeabile, rendendolo vulnerabile alle infiltrazioni.

: un’impermeabilizzazione priva di una regolare manutenzione può sviluppare crepe o distacchi del rivestimento impermeabile, rendendolo vulnerabile alle infiltrazioni. Presenza di ristagni d’acqua: se il deflusso dell’acqua piovana non è adeguatamente garantito, il ristagno può accelerare il degrado delle superfici e aumentare il rischio di infiltrazioni d’acqua.

Le soluzioni per proteggere il terrazzo dalle infiltrazioni

Per evitare i danni causati dall’acqua, esistono diverse strategie di impermeabilizzazione del terrazzo che possono essere adottate in base alle condizioni dello stesso e alle necessità specifiche.

1. Impermeabilizzanti liquidi: la soluzione più versatile e innovativa

Tra le soluzioni più efficaci per l’impermeabilizzazione dei terrazzi, gli impermeabilizzanti liquidi negli ultimi anni sono sistemi sempre più utilizzati. Tali soluzioni, possono essere applicate direttamente sulla superficie, formano una membrana elastica e continua che aderisce perfettamente al supporto, sigillando ogni fessura o discontinuità e rendendo così impermeabile il supporto.

Tra i principali vantaggi dei sistemi impermeabilizzanti liquidi troviamo:

Facilità di applicazione : possono essere applicati a rullo, pennello, spatola o spruzzo, direttamente sulla pavimentazione esistente, senza necessità di dover smantellare, portando dunque anche un vantaggio economico.

: possono essere applicati a rullo, pennello, spatola o spruzzo, direttamente sulla pavimentazione esistente, senza necessità di dover smantellare, portando dunque anche un vantaggio economico. Elevata elasticità : grazie alla loro formulazione, è possibile realizzare manti continui che si adattano alla morfologia della struttura.

: grazie alla loro formulazione, è possibile realizzare manti continui che si adattano alla morfologia della struttura. Resistenza agli agenti atmosferici : proteggono efficacemente contro raggi UV, vento, pioggia, neve e grandine, prolungando la vita utile delle superfici.

: proteggono efficacemente contro raggi UV, vento, pioggia, neve e grandine, prolungando la vita utile delle superfici. Adattabilità a diverse superfici: possono essere applicati su calcestruzzo, legno, metallo, piastrelle, vecchie guaine bituminose e si caratterizzano dunque come ideali per terrazzi, balconi, tetti, coperture, muri controterra, fondazioni e superfici complesse.

Icobit offre una gamma completa di soluzioni impermeabilizzanti liquide ad alte prestazioni, sviluppate per garantire una protezione duratura e affidabile contro le infiltrazioni d’acqua.

2. Membrane impermeabilizzanti tradizionali

Le membrane impermeabilizzanti, come teli in TPO e PVC, malte cementizie e guaine bituminose lisce o ardesiate, rappresentano un’alternativa classica per proteggere terrazzi e balconi dalle infiltrazioni. Tuttavia, la loro installazione richiede manodopera specializzata e, nei casi di interventi su superfici esistenti, lo smantellamento del vecchio rivestimento.

Come scegliere la soluzione migliore per il proprio terrazzo

La scelta del sistema di impermeabilizzazione più adatto dipende da diversi fattori:

Lo stato della superficie : se il terrazzo è deteriorato o presenta già delle infiltrazioni d’acqua, è consigliabile agire attraverso soluzioni flessibili e facili da applicare, come gli impermeabilizzanti liquidi.

: se il terrazzo è deteriorato o presenta già delle infiltrazioni d’acqua, è consigliabile agire attraverso soluzioni flessibili e facili da applicare, come gli impermeabilizzanti liquidi. La necessità di interventi invasivi : se si vuole evitare lo smantellamento della pavimentazione esistente, evitando peraltro i costi della stessa, i sistemi impermeabilizzanti liquidi sono la soluzione più rapida e pratica.

: se si vuole evitare lo smantellamento della pavimentazione esistente, evitando peraltro i costi della stessa, i sistemi impermeabilizzanti liquidi sono la soluzione più rapida e pratica. Il clima e l’esposizione agli agenti atmosferici: alcune soluzioni offrono una maggiore resistenza alle basse temperature, altre a quelle più elevate. Nella gamma Icobit è possibile ad esempio trovare i prodotti della linea Star, ad elevata riflessione solare, i quali proteggono le superfici dalle infiltrazioni d’acqua e al tempo stesso dal calore, riducendo la temperatura interna degli edifici, comportando dunque un minor utilizzo dei condizionatori nelle stagioni estive.

Manutenzione e prevenzione: il segreto per un terrazzo sempre protetto

Un’adeguata manutenzione è essenziale per prevenire problemi di infiltrazioni nel lungo periodo. Alcuni accorgimenti utili includono:

Ispezionare periodicamente la superficie per individuare eventuali crepe o segni di deterioramento.

per individuare eventuali crepe o segni di deterioramento. Rimuovere fogliame e polvere per evitare che possano ostacolare il corretto deflusso di acqua piovana.

per evitare che possano ostacolare il corretto deflusso di acqua piovana. Pulire regolarmente i canali di scolo per evitare ristagni d’acqua.

per evitare ristagni d’acqua. Applicare un nuovo strato di impermeabilizzante se necessario per mantenere le proprietà impermeabili della superficie.

Icobit, l’alleato perfetto contro le infiltrazioni sul terrazzo

Proteggere il terrazzo dalle infiltrazioni d’acqua è fondamentale per garantire la longevità della struttura e prevenire danni che compromettono il benessere e la salubrità di un edificio. Tra le diverse soluzioni disponibili, i sistemi impermeabilizzanti liquidi rappresentano, come visto in precedenza, la scelta più innovativa, pratica e versatile, offrendo un’applicazione semplice e risultati altamente performanti nel tempo.

Grazie alla gamma di sistemi impermeabilizzanti liquidi offerta da Icobit, è possibile trovare il prodotto più adatto ad ogni esigenza, garantendo protezione impermeabile per tetti, terrazzi e balconi. Scegliere i giusti prodotti e adottare misure di manutenzione è il miglior modo per preservare l’integrità della propria abitazione.