Rasante e intonaco di compensazione nei sistemi antisfondellamento: i vantaggi

FASSA K-Over Plus 3.30 è il rasante e intonaco di compensazione, che rappresenta un prodotto importante nelle proposte per il consolidamento e rinforzo strutturale targate Fassa Bortolo, utilizzato in particolare negli edifici dove si deve attuare un intervento strutturale con presidi antiribaltamento o antisfondellamento su una superficie con un preesistente strato di intonaco.

FASSA K-Over Plus 3.30: quando utilizzarlo

FASSA K-OVER PLUS 3.30 è una malta premiscelata secca a base di calce idrata, legante idraulico bianco, sabbie selezionate, fibre ed additivi. Nella gamma dei prodotti Fassa Bortolo si distingue per la sua versatilità, un unico prodotto che può essere usato sia come rasante che come intonaco di compensazione, sia su superfici interne ed esterne.

Data la sua composizione, risulta consigliabile quando è necessario un prodotto per spessori variabili (da 3 a 30 mm), frattazzabile e adatto ai supporti più frequenti del patrimonio edilizio esistente. Viene infatti utilizzato per regolarizzare e rifinire le pareti in un’unica operazione, su murature in laterizio, murature miste con parti in calcestruzzo e superfici intonacate di vecchi. A mano oppure con macchine intonacatrici.

Nell’ambito degli interventi di consolidamento e rinforzo strutturale, l’uso di FASSA K-Over Plus 3.30 risulta particolarmente funzionale in due presidi antisismici:

FASSAPROTECTION SOLAIO OVER: per presidi antisfondellamento su solai in laterocemento intonacati;

FASSAPROTECTION PARETE OVER: per presidi antiribaltamento di tamponamenti in laterizio intonacati.

In queste soluzioni, Fassa K-Over Plus 3.30 viene utilizzato insieme alla rete FASSANET ZR 185, dotata di particolari caratteristiche meccaniche e prestazionali e un’elevata resistenza agli alcali.

I componenti del sistema sono leggeri, maneggevoli, poco invasivi e di facile installazione. Oltre a non richiedere la rimozione dell’intonaco, con un notevole risparmio in termini di tempo, hanno uno spessore contenuto e una perfetta adattabilità delle connessioni su travetti o soletta (nel caso di presidi antisfondellamento).

Per scoprire i presidi completi e tutte le soluzioni Fassa dedicate al Rinforzo Strutturale consulta la sezione dedicata sul sito Fassa Bortolo.