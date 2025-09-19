"Giuseppe, questa copertura è eccessiva. Sto buttando soldi". Era il 2018 e stavo discutendo animatamente con Marco, ingegnere strutturale. Voleva la polizza base, quella economica. Io insistevo per clausole che lui considerava "fumo negli occhi".

Un anno e mezzo dopo, quella discussione si è rivelata fondamentale. Una richiesta danni di 50.000 euro, completamente coperta. Se avesse fatto di testa sua, avrebbe dovuto tirar fuori quei soldi di tasca propria.

La telefonata che temevo (e che poi è arrivata)

Novembre 2019, ore 18:30. Marco mi chiama, voce alterata: "Giuseppe, ho un problema grosso. Il cliente contesta un errore di calcolo, parlano di 50.000 euro di danni. Che faccio?".

Il mio primo pensiero? Quella benedetta clausola su cui avevamo litigato: "Estensione ai danni alle opere progettate". Lui non la voleva: "Costa 400 euro in più! È una rapina!". Avevo insistito per settimane, minacciando quasi di non assicurarlo se non l'avesse inserita.

Risultato? Completamente coperto. Zero euro di tasca sua. La sua reazione? "Giuseppe, ti devo una cena. Anzi, cento cene".

Perché i professionisti resistono (e perché insisto)

In 18 anni di mestiere, ho imparato che i professionisti tecnici sono i clienti più difficili. Sono abituati a calcolare, progettare, controllare tutto. L'assicurazione gli sembra una tassa, non una protezione.

"La polizza base basta e avanza"

Un geometra era convintissimo. "Faccio solo catasto, che vuoi che succeda?". Non ha voluto l'estensione per errori catastali. Risparmio: 180 euro l'anno. Costo del primo errore: 22.000 euro. Ora ha tutte le estensioni possibili.

"250.000 euro di massimale sono più che sufficienti"

Un architetto progettava villette. "Mai superato i 500.000 euro di valore". Poi arriva l'incarico per un piccolo condominio, sbaglia un calcolo delle superfici. Danno: 380.000 euro. Ha dovuto vendere l'auto e chiedere un prestito per coprire la differenza.

“In vent'anni mai un problema"

Le parole famose di un ingegnere. Polizza minima, franchigia alta per risparmiare. Al primo sinistro serio: 90.000 euro di richiesta, 20% di franchigia più esclusione per colpa grave. Studio chiuso, carriera finita.

Le obiezioni che sento ogni giorno

"Costa troppo, Giuseppe!". La polizza completa per Marco costava 2.800 euro invece di 1.200. Gli ho fatto una domanda: "Marco, quanto fatturi all'anno?". "80.000 euro". "Quindi stiamo parlando del 3% del tuo fatturato per dormire tranquillo. Il tuo ultimo cellulare quanto è costato?".

"Sono preciso, non faccio errori". Questa è la mia preferita. Rispondo sempre con la stessa storia: un ingegnere, precisissimo, 30 anni di carriera impeccabile. Un collaboratore sbaglia un dato, lui firma senza accorgersi. 120.000 euro di danni. L'essere bravi non basta: basta una distrazione, una norma che cambia, un software che calcola male.

"Ho sempre avuto la polizza base e non è mai successo niente!". Certo, è come dire che l'airbag non serve perché non hai mai avuto incidenti. La polizza serve proprio per quel "mai" che prima o poi diventa "una volta".

Le clausole che salvano carriere

Dopo anni di sinistri gestiti, so esattamente cosa separa la rovina dalla tranquillità:

Retroattività di almeno 5 anni

Un cliente passa da un'altra compagnia a me. Voglio 5 anni di retroattività. "Ma costa 300 euro in più!". Un anno dopo emerge un errore di tre anni prima. Coperto. Senza retroattività avrebbe pagato 65.000 euro.

RC Contrattuale

"Non ne ho bisogno". Poi un ritardo nella consegna di un progetto causa danni al committente. 30.000 euro. Con la RC contrattuale: coperti. Senza: sono problemi tuoi.

Perdita documenti

"Ho i backup". Un ransomware cripta tutto, backup compresi. Ricostruire la documentazione di 5 progetti: 15.000 euro. Con la garanzia: pagati. Senza: arrangiati.

Come proteggo i miei clienti

Quando un professionista viene da me, non gli chiedo che polizza vuole. Gli faccio domande scomode:

Qual è il progetto più grande che hai in corso?

Cosa succederebbe se dovessi pagare 100.000 euro domani?

Fai anche attività secondarie? APE? Consulenze?

Dormi bene la notte pensando ai lavori in corso?

Se alla seconda domanda impallidisce, so che devo lavorare sulla sua protezione. Se alla quarta risponde "no", la polizza non è adeguata.

Il vero valore di un intermediario specializzato

Non vendo polizze. Prevedo problemi. La differenza?

Marco voleva risparmiare 1.600 euro all'anno. Gli ho mostrato 2 casi di colleghi che hanno dovuto pagare somme importanti per aver risparmiato. Ha ceduto malvolentieri. Oggi dice che sono i soldi meglio spesi della sua vita.

Un geometra mi ha chiamato dopo 3 anni: "Giuseppe, ho appena scoperto che un collega ha pagato 40.000 euro per un errore che la mia polizza coprirebbe. Grazie per aver insistito".

Il consiglio finale

Non scegliete mai la polizza da soli. Comparate le migliori offerte tramite il nostro "RC Smart" e poi sarete seguiti passo dopo passo dai nostri consulenti specializzati che vi proporranno la polizza più adatta alle vostre esigenze.

Se il vostro intermediario non vi stressa con domande, non insiste su coperture che sembrano eccessive, se vi fa solo risparmiare... cambiatelo. Vi sta vendendo carta, non proteggendo la vostra carriera.

Marco oggi è uno dei miei migliori testimoni. Racconta a tutti come ho "rotto le scatole" per mesi. E come questo gli ha salvato lo studio.

A cura di Giuseppe Di Fede

intermediario assicurativo dal 2007

CEO di Tiassicuro.io e responsabile del settore assicurativo di LavoriPubblici.it