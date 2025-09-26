"Giuseppe, ho preso la partita IVA la settimana scorsa. Mi serve una polizza RC, ho un budget di circa 400 euro l'anno". Alessio, fresco di abilitazione, seduto davanti a me nel mio ufficio. Portfolio in mano, progetti per il futuro, e quella giusta preoccupazione di chi vuole partire con il piede giusto.

"Ottimo budget, Alessio. Con 400 euro possiamo fare un buon lavoro. Ma prima di tutto: che tipo di lavori pensi di fare?". La domanda che faccio sempre ai giovani professionisti. In 18 anni ho assicurato centinaia di neolaureati. La maggior parte arriva preparata sul lavoro, meno sulla protezione assicurativa.

"Farò solo pratiche semplici all'inizio". Alessio voleva partire con piccole pratiche edilizie e collaborazioni. Normale per un giovane professionista. Gli ho raccontato quello che è successo ad un geometra: errore su un APE, classe energetica sbagliata, il cliente ha perso gli incentivi fiscali. Richiesta danni: 12.000 euro. La sua polizza base copriva solo 5.000 euro per certificazioni energetiche.

"250.000 euro di massimale bastano per iniziare".

Un architetto, primo anno di attività. Piccola ristrutturazione, errore nel computo metrico. Il cliente ha dovuto spendere 18.000 euro in più. Il massimale copriva, ma senza retroattività l'errore dell'anno prima non era incluso.

"Basta che sia valida per l'Ordine". L'Ordine verifica che tu abbia una polizza, non che sia adeguata. Una collega di Trapani aveva preso la polizza minima. Primo problema su una perizia: scoperto del 20% non indicato chiaramente. Su 8.000 euro di danno, 1.600 li ha pagati lei.

Come abbiamo costruito la polizza di Alessio

"Alessio, facciamo un elenco realistico delle tue attività".

La lista iniziale: APE, pratiche catastali, piccole direzioni lavori. Dopo qualche domanda è emerso anche: relazioni tecniche per mutui, possibili consulenze tecniche, "magari" qualche CTU se capita.

"Meglio dichiarare tutto subito, Alessio. Aggiungere coperture dopo costa di più".

I preventivi che gli ho presentato

Gli ho preparato due opzioni concrete:

- Polizza "minima": 175 euro/anno

Massimale: 250.000 euro (per fatturato fino a 25.000 euro)

Franchigia: 1.000 euro

Forma: Claims Made

Coperture: RC base, perdite patrimoniali, vincoli edilizi, certificazioni energetiche e acustiche, multe/sanzioni clienti, CTU/CTP

Punto debole: Zero retroattività

- Polizza "professionale completa": 280 euro/anno

Massimale: 500.000 euro (per fatturato fino a 50.000 euro)

Franchigia: 1.000 euro

Forma: Claims Made con retroattività 2 anni

Tutto quanto sopra PIÙ: Copertura D.Lgs. 81/2008 (coordinamento sicurezza) Smarrimento documenti Spese ripristino reputazione Retroattività 2 anni inclusa



"Giuseppe, con 280 euro sono molto sotto il mio budget di 400!".

"Esatto. E hai una copertura completa. La differenza di 105 euro tra le due polizze è minima, ma la protezione è doppia. Soprattutto per la retroattività".

Perché la retroattività fa la differenza

L’ho spiegato con un esempio pratico:

"Immagina di fare un lavoro oggi che sembra perfetto. Tra un anno emerge un problema. Se hai la retroattività, sei coperto. Senza, paghi tu".

Francesco, ingegnere, aveva una polizza senza retroattività. Un errore di 6 mesi prima è emerso dopo il rinnovo. Danno di 15.000 euro, tutto di tasca sua. Con la retroattività sarebbe stato coperto.

L'importanza della consulenza

"Alessio, online trovi polizze anche più economiche. Ma sai cosa stai comprando?".

Gli mostro alcuni esempi:

Polizze che escludono immobili oltre certe metrature

Limiti nascosti sulle consulenze tecniche

Scoperti in percentuale non chiaramente indicati

Attività apparentemente incluse ma con sottolimiti

"La differenza non è nel prezzo, è nel sapere esattamente cosa hai".

Il valore di una scelta informata

"Giuseppe, quindi mi consigli la polizza da 280 euro?".

"Ti consiglio di capire bene le differenze. Poi scegli tu”.

La polizza da 175 euro va bene se:

sei sicuro di non avere lavori pregressi

accetti il rischio della mancata retroattività

non farai mai coordinamento sicurezza

La polizza da 280 euro ti permette di:

dormire tranquillo su lavori passati

accettare incarichi di sicurezza se capitano

avere margine su attività che oggi non prevedi

Alessio ha riflettuto 5 minuti. "280 euro all'anno sono 23 euro al mese. Meno di una cena. Faccio quella completa".

Cosa è successo dopo

Sei mesi dopo, Alessio mi chiama. "Giuseppe, ho fatto una relazione tecnica l'anno scorso per un amico, prima di aprire partita IVA. Ora c'è un problema con il Comune. Sono coperto?".

Retroattività di 2 anni. Coperto. Con la polizza da 175 euro avrebbe dovuto gestire tutto di tasca sua.

"Quei 105 euro di differenza sono stati il miglior investimento dell'anno".

5 consigli pratici per scegliere la polizza giusta

I 5 consigli pratici per la prima polizza

Retroattività sempre - Almeno 2 anni per partire tranquilli Massimale adeguato - 500.000 euro sono un buon compromesso per iniziare Dichiarare tutte le attività - Anche quelle "eventuali" Leggere le esclusioni - Sono più importanti delle inclusioni Confrontare con consulenza - Con RC Smart puoi confrontare diverse proposte e scegliere quella in linea con il tuo budget, soprattutto avrai la consulenza dei nostri esperti

Il messaggio ai più giovani

La prima polizza è un investimento sulla serenità professionale. Non deve essere per forza costosa, ma deve essere giusta.

Con 280 euro l'anno - molto meno di quanto spendi per il telefono - hai una protezione seria. Non è una spesa, è tranquillità.

Oggi Alessio gestisce progetti più importanti. Ha aggiornato la polizza con massimali più alti, ma mi ringrazia ancora per quella prima consulenza.

"Giuseppe, la cosa più importante che mi hai insegnato? Che 100 euro di differenza non valgono il rischio. E che la consulenza giusta vale più di qualsiasi risparmio".

Non partite da soli. Usate il nostro configuratore RC Smart per confrontare le proposte e parlate con i nostri consulenti. Investire 30 minuti in una consulenza può fare la differenza per i prossimi 30 anni.

A cura di Giuseppe Di Fede

intermediario assicurativo dal 2007

"La prima polizza giusta è il primo passo verso una carriera serena"