Recinzioni e muri di cinta: quando spetta il Bonus Casa 2025

Chi acquista un immobile con terreno di pertinenza spesso si pone un dubbio molto concreto: è possibile recintarlo usufruendo delle agevolazioni edilizie per la costruzione del muro? Come spiega Fisco Oggi, la risposta è positiva, ma occorre distinguere bene tra tipologie di immobile e percentuali di detrazione.

Recinzioni terreni: il Fisco sull'uso del Bonus Casa

Ricordiamo che il c.d. “Bonus Casa” o "Bonus Ristrutturazione” è disciplinato dall’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 e prevede una detrazione IRPEF per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale:

a) manutenzione straordinaria , restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singoli immobili residenziali;

, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singoli immobili residenziali; b) manutenzione ordinaria , ma solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali (es. condomini) ;

, ma solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali (es. ; c) ricostruzione o ripristino di danni a seguito di eventi calamitosi ;

a seguito di ; d) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

anche a proprietà comune; e) interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche ;

; f) lavori per la prevenzione di atti illeciti (es. antifurto, grate, portoni blindati);

(es. antifurto, grate, portoni blindati); g) spese per la cablatura degli edifici e per il contenimento delll’inquinamento acustico;

e per il contenimento delll’inquinamento acustico; h) opere per il conseguimento del risparmio energetico mediante fonti rinnovabili , come il solare termico;

, come il solare termico; i) opere per la messa in sicurezza antisismica , nelle zone sismiche 1 e 2 (sostituite da discipline specifiche come il Sismabonus);

, nelle zone sismiche 1 e 2 (sostituite da discipline specifiche come il Sismabonus); l) spese per la bonifica dell’amianto.

Fino al 31 dicembre 2025, l’aliquota di detrazione:

è elevata al 50% su un massimale di spesa pari a 96mila euro, riservata solo ai soggetti titolari di un diritto reale sull’immobile e che lo detengano a titolo principale;

è confermata al 36%, su un massimale di 96mila euro, per tutte le altre tipologie di immobili (es. seconde case).

Recinzioni e Testo Unico Edilizia

La realizzazione di recinzioni, cancellate e muri di cinta rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e fa quindi parte degli interventi per cui è utilizzabile il bonus Ristrutturazione.

Occhio però che non si tratta quindi di semplici opere di edilizia libera, ma di opere che – a seconda dei regolamenti comunali – richiedono almeno la presentazione di una CILA.

Opere di recinzione: come utilizzare le detrazioni edilizie

Ne consegue che la recinzione di un immobile con terreno pertinenziale può rientrare nel perimetro delle agevolazioni edilizie, a condizione che:

l’intervento sia correttamente qualificato come manutenzione straordinaria;

venga presentata la pratica edilizia richiesta dal Comune (tipicamente CILA);

siano rispettati i limiti di spesa e le percentuali di detrazione (50% per prima casa, 36% per seconda casa).

Un aspetto da non trascurare riguarda inoltre la corretta tracciabilità dei pagamenti: per poter fruire della detrazione occorre utilizzare il bonifico parlante con i dati del beneficiario e la causale specifica prevista per le detrazioni edilizie.