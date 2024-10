Relazioni tecniche Sun Ballast: un supporto completo per tutti i professionisti del fotovoltaico

Non solo zavorre: l’Ufficio tecnico Sun Ballast realizza ogni anno oltre 23.000 relazioni tecniche. Uno strumento fondamentale, che fin dal 2012 ha costituito un vero tratto distintivo dell’azienda, e che dopo oltre 10 anni continua a fornire un supporto indispensabile a progettisti e installatori di impianti fotovoltaici in tutto il mondo.

Relazioni tecniche Sun Ballast: un supporto indispensabile per progettisti e installatori

Grazie a un’assistenza tecnica a 360°, Sun Ballast rappresenta oggi non solo il principale fornitore di strutture fotovoltaiche per tetti piani, ma un vero e proprio partner a cui affidarsi nella ricerca delle soluzioni tecniche più sicure, convenienti e adatte alle specifiche esigenze del cliente.

Ma quali dati sono necessari per realizzare una relazione tecnica? E quali calcoli vengono forniti al cliente?

I dati richiesti ai clienti

L’Ufficio tecnico Sun Ballast è composto da oltre 20 professionisti, e oltre a fornire una consulenza completa sulla gamma di strutture fotovoltaiche, offre una relazione tecnica completa utile sia a semplificare le fasi di progettazione, che a ottimizzare al massimo la sicurezza e la produttività dell’installazione.

Ogni relazione tecnica è definita a partire dai dati segnalati dai clienti; fra questi, quelli più importanti sono i seguenti:

Posizione dell’impianto FV : questa può essere segnalata mediante l’invio di coordinate geografiche, o semplicemente indicando l’indirizzo dell’edificio. Più precisa sarà la posizione, più lo saranno i calcoli forniti.

: questa può essere segnalata mediante l’invio di coordinate geografiche, o semplicemente indicando l’indirizzo dell’edificio. Più precisa sarà la posizione, più lo saranno i calcoli forniti. Altezza dell’edificio (e del parapetto) : determinanti nell’analisi dei venti e degli ombreggiamenti, questi parametri consentono all’Ufficio tecnico di valutare il sistema di zavorre per fotovoltaico più adatto alle specifiche caratteristiche dell’edificio e della relativa copertura.

: determinanti nell’analisi dei venti e degli ombreggiamenti, questi parametri consentono all’Ufficio tecnico di valutare il sistema di zavorre per fotovoltaico più adatto alle specifiche caratteristiche dell’edificio e della relativa copertura. Tipologia di pannello : la marca, il modello e le dimensioni dei moduli utilizzati sono dati essenziali per definire il tipo di struttura fotovoltaica. La scelta della zavorra più adatta tiene infatti in considerazione anche i parametri di fissaggio indicati nella scheda tecnica dei moduli.

: la marca, il modello e le dimensioni dei moduli utilizzati sono dati essenziali per definire il tipo di struttura fotovoltaica. La scelta della zavorra più adatta tiene infatti in considerazione anche i parametri di fissaggio indicati nella scheda tecnica dei moduli. Planimetria e/o layout: in base alle caratteristiche del tetto o alla disposizione dei pannelli, l’Ufficio tecnico realizza e fornisce una planimetria completa di strutture e accessori, in grado non solo di semplificare la progettazione, ma anche di ottimizzare al meglio la gestione degli spazi.

I dati forniti nella relazione

La relazione tecnica fornita dall’Ufficio tecnico Sun Ballast contiene tutti i dati necessari per realizzare un impianto fotovoltaico su tetto piano sicuro, produttivo e affidabile. Per garantire il massimo livello di sicurezza, i calcoli effettuati dai tecnici sono inoltre definiti sulla base delle principali normative di riferimento – come ad esempio le NTC (Norme tecniche per le costruzioni, D.M. 17/01/2018), la CEI 82-74 e la UNI ENV 1991-2-4 – e ad alcune specifiche circolari emesse dagli enti regolatori (come ad esempio la Circolare 21 Gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP., o la CNR-DT 207/2008).

La relazione tecnica viene dunque definita sulla base dei dati forniti dal cliente e del quadro normativo di riferimento, e include alcuni calcoli fondamentali per una corretta realizzazione dell’impianto.

Fra questi:

Planimetria completa : il disegno condiviso nella relazione è realizzato tenendo conto di tutte le specifiche caratteristiche della copertura, della posizione geografica dell’edificio, della tipologia di pannello e della struttura selezionata, e rende sia le fasi di progetto che di installazione molto più semplici e veloci.

: il disegno condiviso nella relazione è realizzato tenendo conto di tutte le specifiche caratteristiche della copertura, della posizione geografica dell’edificio, della tipologia di pannello e della struttura selezionata, e rende sia le fasi di progetto che di installazione molto più semplici e veloci. Incidenza dei carichi : il calcolo del peso al metro quadro costituisce un parametro fondamentale, e l’Ufficio tecnico Sun Ballast fornisce un’analisi dettagliata dell’incidenza assicurando il perfetto bilanciamento fra peso dell’impianto e resistenza agli agenti atmosferici.

: il calcolo del peso al metro quadro costituisce un parametro fondamentale, e l’Ufficio tecnico Sun Ballast fornisce un’analisi dettagliata dell’incidenza assicurando il perfetto bilanciamento fra peso dell’impianto e resistenza agli agenti atmosferici. Calcolo del vento : aspetto primario per la sicurezza dell’impianto FV, l’analisi dei venti viene effettuata con precisione determinando la pressione cinetica in base a tutti i parametri disponibili, come ad esempio i coefficienti di pressione e di rugosità.

: aspetto primario per la sicurezza dell’impianto FV, l’analisi dei venti viene effettuata con precisione determinando la pressione cinetica in base a tutti i parametri disponibili, come ad esempio i coefficienti di pressione e di rugosità. Verifiche di stabilità: effettuata per ogni specifica zona di pressione, questa verifica ha l’obiettivo di definire la struttura fotovoltaica più adeguata a ottenere il corretto equilibrio tra forze “spingenti” e forze “stabilizzanti”, e permette di garantire al cliente finale il miglior livello di affidabilità.

Supporto costante, dal progetto alla manutenzione

Il servizio tecnico Sun Ballast offre a tutti i clienti un’assistenza costante e professionale, e oltre alla condivisione della relazione tecnica lo staff fornisce un supporto gratuito anche nelle prime fasi di sopralluogo, nell’utilizzo del configuratore e durante tutte le operazioni di montaggio. Una garanzia di sicurezza, efficienza e longevità dell’impianto, che accompagna i clienti non solo nella scelta delle migliori strutture fotovoltaiche, ma anche nelle più concrete fasi di installazione, trasporto e manutenzione.