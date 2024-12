Restauro con Blocchi POROTON® P800 MA: l'intervento sulla torre principale del Palazzo “La Confina”

Il progetto di restauro della casa-torre del complesso architettonico “La Confina”, a Fiorenzuola d’Arda, di proprietà della Famiglia Botti dal 1965, ha previsto di restituire all'edificio la sua configurazione volumetrica d’insieme.

L’antica conformazione architettonica della casa-torre era stata infatti molto alterata negli anni Trenta con la demolizione della sua parte superiore, tanto da renderla quasi irriconoscibile.

Giudizio della Giuria

Quest'opera si è aggiudicata il 2° premio del Concorso PREMIO POROTON® 2019 con il seguente giudizio della giuria:

“Il progetto di “Restauro della Torre principale del Palazzo La Confina” a Fiorenzuola d’Arda (PC), a cura dello studio FSArchitettura, è un intervento di estremo interesse e molto riuscito grazie ad un utilizzo innovativo e calibrato della muratura armata POROTON® per il restauro di un edificio storico. Attraverso uno studio rigoroso sotto il profilo del restauro ed ingegneristico, è stato possibile ricostruire una porzione di torre medioevale (scomparsa e visibile solo nella documentazione storica di archivio) raggiungendo prestazioni, di comportamento alle azioni sismiche ed energetiche, che non sarebbero state possibili con soli materiali tradizionali. L’intervento di ricostruzione ex novo della parte sommitale della torre contribuisce a restituire al manufatto l’antica conformazione originaria, pur denunciando la ricostruzione della torre quale nuovo intervento, attraverso l’uso intelligente di nuove tecnologie.”

Il progetto e le sue finalità

Il nuovo progetto di restauro ha previsto di restituire alla casa-torre della Confina la sua configurazione volumetrica d’insieme, adottando tecniche e materiali perfettamente distinguibili dal paramento murario della compagine conservata e utilizzando proporzioni e forme dell’impianto originario come desunto nei rilievi, per restituire al complesso lo storico rapporto tra le masse ed alla corte agricola il ruolo di caposaldo percettibile che ha sempre svolto nell’abito paesaggistico locale.

Il progetto di restauro è stato realizzato con le seguenti caratteristiche:

Riconoscibilità

Compatibilità

Minimo intervento

Interdisciplinarità

La soluzione costruttiva utilizzata

Edificazione con muratura portante POROTON ® con blocchi POROTON ® P800 MA di dimensioni 30x19x21 cm;

con blocchi di dimensioni 30x19x21 cm; Rivestimento murario in pietra con ciottoli sbozzati e cantonali con mattoni di recupero.

Il sistema costruttivo muratura armata POROTON® è stato scelto per diversi motivi:

I blocchi utilizzati sono caratterizzati da una particolare conformazione geometrica che consente di ottenere appositi vani per l’inserimento delle barre di armatura verticali;

che consente di ottenere appositi vani per l’inserimento delle barre di armatura verticali; Muratura caratterizzata da una massa superficiale idonea a garantire buone prestazioni di isolamento termo-acustico e di inerzia termica ;

; Muratura meno gravosa per la verifica strutturale rispetto ad una muratura piena od una in calcestruzzo armato, anche in relazione all’incremento di peso derivante dai rivestimenti previsti;

rispetto ad una muratura piena od una in calcestruzzo armato, anche in relazione all’incremento di peso derivante dai rivestimenti previsti; Ottima resilienza ed eccellenti livelli di sicurezza in zona sismica.

