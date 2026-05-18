sed edilizia espositori
sed edilizia espositori
systab Sistemi di consolidamento
saie bologna offerta esclusiva

Revisione del CAD: partita la consultazione pubblica sulla riforma del Codice dell’amministrazione digitale

Il Governo avvia il percorso di revisione del D.Lgs. n. 82/2005 previsto dalla Legge n. 167/2025: al centro semplificazione normativa, interoperabilità, IA e servizi digitali della PA

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 18/05/2026

Il Governo avvia ufficialmente il percorso di revisione del Codice dell’amministrazione digitale. Il Dipartimento per le riforme istituzionali, la Struttura di missione per la semplificazione normativa e il Dipartimento per la trasformazione digitale hanno infatti aperto una consultazione pubblica finalizzata a raccogliere proposte operative per la semplificazione, la modifica e l’integrazione del CAD.

L’iniziativa si inserisce nel quadro attuativo dell’articolo 11 della Legge n. 167/2025, che ha delegato il Governo alla revisione organica del D.Lgs. n. 82/2005, con l’obiettivo di aggiornare il quadro normativo della digitalizzazione pubblica rispetto alle nuove esigenze organizzative, tecnologiche e procedimentali della PA.

CAD: cos’è il Codice dell’amministrazione digitale e cosa disciplina

Il Codice dell’amministrazione digitale (CAD), approvato con il D.Lgs. n. 82/2005, rappresenta il principale riferimento normativo per la digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana.

Il provvedimento disciplina aspetti fondamentali come documenti informatici, firme elettroniche, identità digitale, interoperabilità, gestione dei dati, accesso telematico ai servizi pubblici e conservazione digitale.

Nel tempo il CAD è diventato il quadro normativo di riferimento per strumenti ormai centrali nell’ecosistema digitale pubblico, tra cui:

  • SPID;
  • domicilio digitale e PEC;
  • PagoPA;
  • ANPR;
  • piattaforme interoperabili;
  • servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.

Il Codice riconosce inoltre a cittadini e imprese il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con la PA, imponendo alle amministrazioni specifici obblighi organizzativi e procedurali legati alla transizione digitale.

Proprio le numerose modifiche stratificatesi negli anni hanno reso il testo particolarmente complesso, spingendo il Governo ad avviare una revisione organica del CAD finalizzata a semplificare il quadro normativo e aggiornarlo rispetto alle nuove tecnologie e al contesto europeo.

Revisione del CAD: consultazione pubblica aperta fino al 30 giugno 2026

La consultazione è stata avviata d’intesa con la Commissione interministeriale istituita con decreto del 30 gennaio 2026, incaricata di elaborare le proposte di revisione del Codice dell’amministrazione digitale.

Il questionario pubblico è disponibile sulla piattaforma ParteciPa e punta a raccogliere contributi da amministrazioni, professionisti, imprese, università, associazioni e cittadini che operano quotidianamente nell’ambito della digitalizzazione amministrativa.

Tra i temi oggetto della consultazione emergono in particolare:

  • semplificazione delle norme del CAD;
  • coordinamento con il quadro europeo digitale;
  • interoperabilità e condivisione dei dati;
  • identità digitale e servizi online;
  • gestione documentale e conservazione;
  • intelligenza artificiale nella PA;
  • cybersecurity e resilienza digitale;
  • accessibilità e inclusione dei servizi pubblici digitali.

Riforma del CAD: gli obiettivi della revisione del Codice digitale

L’iniziativa rappresenta uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi anni sul piano della normazione digitale della pubblica amministrazione.

L’obiettivo è quello di intervenire su un testo normativo che, nel corso degli anni, è stato modificato ripetutamente attraverso interventi stratificati, spesso legati a esigenze emergenziali o a singoli programmi di trasformazione digitale.

La revisione punta quindi a ridurre la frammentazione normativa, eliminare duplicazioni e incoerenze, rendere più applicabili gli obblighi digitali, aggiornare il CAD rispetto al quadro europeo e favorire una reale interoperabilità tra amministrazioni.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al rapporto tra CAD, piattaforme nazionali, principio “once only”, gestione dei dati pubblici e utilizzo delle nuove tecnologie nei procedimenti amministrativi.

Consultazione CAD: i temi e le domande rivolte a PA e professionisti

Il questionario predisposto dal Governo non si limita a raccogliere osservazioni generiche, ma propone una serie di quesiti strutturati sui principali nodi applicativi del Codice dell’amministrazione digitale.

Le domande riguardano, tra gli altri aspetti:

  • le disposizioni considerate obsolete o difficilmente applicabili;
  • gli adempimenti che generano maggiori criticità operative;
  • le norme che richiedono semplificazione o coordinamento;
  • i profili legati all’evoluzione tecnologica e all’uso dell’IA;
  • il rapporto tra digitalizzazione e semplificazione amministrativa.

La consultazione è accessibile attraverso la piattaforma ParteciPa.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENTI LOCALI Digitalizzazione Pubblica Amministrazione
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 15/05/2026
Nuovo APE dal 29 maggio 2026: come cambia la classificazione energetica degli edifici
2
NORMATIVA - 12/05/2026
Piano Casa 2026: il Decreto Legge punta su semplificazioni e investimenti privati, ma il nodo resta quello delle risorse
3
EDILIZIA - 14/05/2026
Autorizzazione paesaggistica: in Gazzetta Ufficiale le nuove regole per campeggi e strutture ricettive all’aperto
4
EDILIZIA - 16/05/2026
Veranda in condominio: quando il decoro architettonico non basta per contestare l’opera
5
LAVORI PUBBLICI - 15/05/2026
RUP nel nuovo Codice Appalti: ruolo, compiti, requisiti e responsabilità
6
LAVORI PUBBLICI - 11/05/2026
Indagine di mercato e qualificazione: il MIT ridefinisce il perimetro operativo delle stazioni appaltanti
scopri sistema isotec