Revisione dei prezzi e nomina RUP: interviene il TAR

La nomina di un segretario comunale a RUP è legittima? Come si applica il meccanismo di revisione dei prezzi nel caso di concessioni in essere? Si tratta di due questioni abbastanza “pratiche” e sulle quali è intervenuto il TAR Veneto con la sentenza del 21 marzo 2025, n. 389, chiarendo alcuni concetti chiave in ambito di contratti pubblici.

Nomina RUP e revisione dei prezzi: chiarimenti dal TAR

Occasione per intervenire è stato il contenzioso tra un Comune e una società concessionaria, che aveva presentato un’istanza di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti). L'Amministrazione ha riscontrato la domanda chiedendo un’integrazione documentale, con fatture su beni e servizi già acquistati nell’ambito della concessione.

Una richiesta che, secondo la ricorrente, sarebbe stata illegittima in quanto “le operazioni di aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo ivi previste vengano effettuate ‘utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato’, senza che in alcun modo rilevino elementi come quelli richiesti quali ‘le spese effettivamente sostenute dalla ditta concessionaria’ e simili”.

L’Amministrazione ha replicato specificando che la disciplina del Decreto Aiuti non sarebbe stata applicabile in quanto chiaramente ed espressamente riferita ad appalti di lavori, mentre nel caso di specie si sarebbe trattato di una concessione stipulata antecedentemente all'1 gennaio 2022.

Da qui il ricorso, contestando anche la nomina del segretario comunale come RUP, ritenendo che non avesse le competenze tecniche richieste dalla normativa sugli appalti pubblici. Il Comune ha difeso la scelta, affermando che, in assenza di figure interne più qualificate, il segretario comunale poteva legittimamente ricoprire tale incarico.

Il TAR ha esaminato entrambe le questioni e ha accolto le ragioni della concessionaria sulla revisione dei prezzi, imponendo al Comune di rivedere la sua decisione. Ha invece confermato la validità della nomina del segretario comunale a RUP, ritenendola conforme alla legge.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le due questioni affrontate dal giudice amministrativo.