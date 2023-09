Risparmio energetico a casa e in condominio: pubblicate due nuove guide

Come ridurre consumi energetici e le bollette a casa e in condominio? Come aumentare gli interventi di efficientamento energetico nelle abitazioni? A queste domande provano a rispondere, con tante dritte e suggerimenti, le guide online dedicate a proprietari e inquilini e agli amministratori di condominio, elaborate nell’ambito delle attività del progetto europeo ENPOR (Actions to Mitigate Energy Poverty in the Private Rented Sector), che vede tra i partner il Dipartimento Unità Efficienza Energetica (DUEE) dell’ENEA.

Risparmio energetico a casa e in condominio: le nuove Guide ENEA

Due i vademecum pubblicati, uno per proprietari e locatari, l'altro per gli amministratori di condominio: la guida “Consigli per ridurre i consumi e rendere la casa energeticamente più efficiente” e la guida “Consigli per comunicare e diffondere i vantaggi degli interventi di efficienza energetica e ridurre i consumi”.

La guida dedicata a proprietari e inquilini è incentrata su una serie di indicazioni e buone pratiche per diminuire con facilità gli sprechi e soprattutto per un utilizzo più efficiente e consapevole dell’energia nelle abitazioni.

Questi i suggerimenti forniti, alcuni di semplice attuazione, altri con la previsione di un investimento (ad esempio la sostituzione degli infissi) che si traduce in un risparmio a lungo termine:

utilizzare lampadine a risparmio energetico;

ridurre l’utilizzo dell’acqua calda;

preferire apparecchi elettronici di classe energetica superiore;

ridurre gli sprechi nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche;

effettuare la manutenzione degli impianti;

controllare la temperatura degli ambienti;

schermare le finestre durante la notte in inverno;

fare attenzione a cosa ostacola il calore;

dotare il proprio impianto di una centralina di regolazione della temperatura;

utilizzare valvole termostatiche;

sbrinare regolarmente frigoriferi e congelatori;

tinteggiare le pareti con colori chiari e ombreggiare la casa con piante;

sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione;

utilizzare infissi ad alte prestazioni o applicare pellicole sul vetro;

fare il check up energetico dell’immobile;

migliorare l’isolamento termico dell’abitazione;

isolare tetto e soffitto;

realizzare impianti a energia rinnovabile.

Risparmio energetico in condominio: la guida per gli amministratori

La seconda guida è invece indirizzata agli amministratori di condominio, visti come una figura chiave in grado di aiutare i condomini e gli inquilini ad adottare misure e comportamenti per rendere le abitazioni energeticamente più efficienti e ridurre i consumi.

Nello specifico la guida fornisce una vera e propria strategia da attuare e consistente nelle seguenti fasi:

determinazione della performance energetica dell’edificio condominiale;

dell’edificio condominiale; lancio di una campagna di sensibilizzazione in ambito condominiale;

definizione delle azioni per coinvolgere i condomini;

definizione dei risultati raggiunti

veicolazione di informazioni su interventi di efficienza energetica (es. sistema a cappotto, utilizzo di valvole termostatiche, diagnosi energetica).

Le guide, realizzate da un team del Dipartimento di Efficienza Energetica dell’Enea, sono state validate e condivise dai membri del REACT Group italiano che hanno preso parte alle attività di ENPOR, progetto che punta a contrastare la povertà energetica nel settore degli alloggi residenziali in affitto in sette Stati membri Ue (Italia, Austria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia e Paesi Bassi).