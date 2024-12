Ristrutturare, riqualificare e risparmiare: come investire nel futuro della casa sostenibile

La ristrutturazione di un immobile non attiene soltanto alla sfera estetica, un intervento di riqualificazione nell'ottica della sostenibilità ambientale, rappresenta infatti un vero e proprio investimento capace di ridurre i costi energetici, migliorando la qualità dell'immobile, accrescendone il valore.

Viviamo nell'era in cui l'obiettivo delle politiche globali verte sul futuro sostenibile, dunque la riqualificazione energetica rappresenta un'opportunità da cogliere per salvaguardare il pianeta, il tutto mentre si accresce il comfort all'interno della propria casa.

Vediamo insieme quali sono gli interventi di riqualificazione più efficaci al fine di diminuire i consumi energetici, cosa c'è da sapere e soprattutto a quali professionisti affidarsi.

Ristrutturazione e riqualificazione energetica: perché?

L'urgente necessità di diminuire le emissioni globali è ormai sotto gli occhi di tutti: i cambiamenti climatici costringono i Governi ad adottare politiche orientate a ridurre i costi energetici investendo in energie sostenibili per migliorare l'impronta energetica delle abitazioni rendendole efficienti, confortevoli ed economiche dal punto di vista delle prestazioni.

Gli edifici residenziali sono infatti tra i maggiori responsabili delle emissioni di CO2 nell'atmosfera. Quindi investire in un'abitazione a basso impatto energetico, significa andare nella direzione giusta e prendere una decisione responsabile.

Gli interventi più comuni: quali sono e come impattano sul futuro

Ecco un rapido excursus sugli interventi che fanno davvero la differenza e che consentono di fare un passo in avanti verso la riqualificazione di un'abitazione sostenibile.

L'isolamento termico, capace di ridurre le dispersioni di calore, diminuendo così i costi energetici del 30%

I pannelli fotovoltaici con accumulo, che sfruttano l'energia pulita del sole anche nelle ore notturne

L'impiantistica di climatizzazione moderna, sempre più efficiente, a consumi ridotti e anche di design

L'uso sempre più pervasivo della domotica che migliora il comfort rendendo l'abitazione più efficiente e sicura.

Prendiamo ad esempio il cappotto termico, si tratta di un materiale che applicato alle facciate degli edifici, è in grado non solo di ridurre le dispersioni di calore, ma anche di proteggere dal freddo garantendo una temperatura ottimale sia in estate sia in inverno. Allo stesso modo anche la sostituzione degli infissi è capace di integrare l'azione del cappotto assicurando comfort in ogni stagione.

I pannelli solari alimentano l'edificio rendendolo indipendente dalle forniture energetiche. La sostituzione dell'impiantistica obsoleta migliora l'efficienza energetica fino al 40%, pensiamo per esempio all'installazione di caldaie a condensazione o a impianti di climatizzazione moderni con inverter che assicurano un consumo decisamente ridotto.

E poi c'è la domotica, sempre più attuale per via della capacità di ottimizzare i consumi.

È tuttavia impensabile progettare e realizzare questo tipo di interventi senza la consulenza di esperti come per esempio i professionisti di Percaya.it.

Percaya.it: il partner ideale per la tua casa

Tutto quello che abbiamo finora enunciato, richiede competenza, precisione, conoscenza dei moderni materiali, nonché un'approfondita cognizione delle leggi in materia di ristrutturazione e riqualificazione.

Rendere un'abitazione più efficiente dal punto di vista energetico significa pianificare al centimetro e al centesimo. E Percaya.it si distingue sul mercato per adottare un approccio professionale, offrendo al cliente soluzioni su misura con la promessa di risultati impeccabili e duraturi nel tempo.

Percaya.it dispone infatti di un team di esperti formati sia nel settore della riqualificazione energetica sia nella gestione della burocrazia legata ad essa. Insomma, un punto di riferimento per investire risparmiando, contribuendo a un futuro sostenibile.

L'aumento concreto del valore dell'immobile

Abbiamo parlato dell'aumento dell'efficienza energetica, ma non dimentichiamo che riqualificare significa anche aumentare il valore economico di un edificio grazie alla nuova classe energetica acquisita. L'efficientamento comporta un aumento del valore di mercato stimato attorno al +20%.

Gli acquirenti odierni sono proprio in cerca di abitazioni efficienti e dotate di materiali e dispositivi a basso impatto energetico.

Pensiamo per esempio all'indipendenza dalle fluttuazioni del mercato energetico che un impianto fotovoltaico è in grado di assicurare a un edificio. E ancora, infissi con materiali isolanti e vetri "basso emissivi" consentono di ridurre la spesa in bolletta.

Parliamo di interventi e investimenti che assicurano un ritorno economico anche immediato grazie per esempio alle detrazioni e alle agevolazioni di cui andremo ad approfondire.

Efficientamento energetico: detrazioni, bonus e agevolazioni fiscali

Anche per il 2025, il Governo italiano ha provveduto non solo a rinnovare, ma anche ad ampliare le agevolazioni fiscali per chi ha intenzione di riqualificare nell'ottica dell'efficientamento energetico. Il Decreto prevede:

Ecobonus che copre isolamento termico, sostituzione di infissi e vecchi impianti di riscaldamento. La detrazione prevista arriva fino al 65%.

che copre isolamento termico, sostituzione di infissi e vecchi impianti di riscaldamento. La detrazione prevista arriva fino al 65%. Superbonus 90% una sorta di versione rivista del Superbonus che premia chi acquisisce 2 classi energetiche. Copre interventi come il cappotto termico e la sostituzione infissi.

una sorta di versione rivista del Superbonus che premia chi acquisisce 2 classi energetiche. Copre interventi come il cappotto termico e la sostituzione infissi. Bonus ristrutturazione copre i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento. La detrazione è del 50% su una base massima di 96mila Euro.

Inutile dire che per ottenere queste agevolazioni, occorre il possesso di determinati requisiti tecnici. Ecco perché è fondamentale affidarsi a professionisti come Percaya.it che seguono il cliente dalle consulenze iniziali al disbrigo delle pratiche, fino all'esecuzione dei lavori.

Concludendo, investire nella riqualificazione energetica non rappresenta soltanto una scelta responsabile, ma anche lungimirante che trasforma l'abitazione in un esempio concreto di efficienza e sostenibilità ambientale. Il tutto beneficiando di un aumentato comfort abitativo.

Il cambiamento inizia proprio dalla tua casa e Percaya.it è a disposizione per trasformarla in una fonte di benessere e risparmio!